La salle d’animation de la résidence pour personnes âgées (RPA) de Champforgeuil a retrouvé une seconde jeunesse.

Cette salle d’animations, très prisée et utilisée par les résidents et résidentes de la RPA, se trouve dans le bâtiment construit en 1989.

La salle qui avait forcément vieilli avec le temps vient d’être entièrement rénovée du sol au plafond.

L’OPAC, propriétaire des murs, a effectué des travaux de réfection, peinture des murs, remplacement du revêtement de sol, remplacement des dalles de plafond avec mise en place d’éclairages à leds. La mairie de Champforgeuil a fourni tout ce qui est mobiliers, tables équipées de roulettes pour faciliter le travail des animatrices et l’organisation en fonction des activités, nouveaux fauteuils, tout ce qu’il faut pour rendre ce lieu de vie le plus agréable possible.

Les résidents ont pu retrouver leur salle et ce jeudi 21 septembre, Annie Sassignol maire de la commune, Annick Gaudillère adjointe, Daniel Chapuis adjoint, Marielle Pageaut responsable du CCAS, Bruno Gillet DGS et Leslie Badaut animatrice à la résidence ont officiellement ouvert la salle lors de la réception d’inauguration, en présence d’une douzaine de personnes de la résidence.

Parmi les personnes, il y avait madame Merle qui a fêté ses 100 ans l’an dernier, présente tous les jeudis pour le repas pris en commun et l’après-midi d’activités concocté par Leslie.

Une autre résidente, Michelle Millanvois, petite fille de Pierre Chatelet, le propriétaire qui a cédé le terrain où a été construite la résidence, avait apporté pour l’occasion une photographie de son grand-père.

Ce jeudi, l’animation de l’après-midi était des contes par téléphone avec la troupe "Allô l’Artiste". "Allô l’Artiste" propose, par téléphone, une intervention artistique (chant, théâtre, récitation…) en direct, aux personnes des structures sociales ou médico-sociales.

