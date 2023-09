CARNET BLEU - Bienvenue à Suly

Suly YANG est né le 21 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey de chalon-sur-Saône. Il est le troisième garçon de Zarine XIONG et Gneu YANG après Kenji, 12 ans et Kynan, 11 ans. La maman est agent de maîtrise et le papa est chauffeur poids-lourds. La petite famille réside à Oslon.