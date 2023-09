CARNET BLEU - Bienvenue à Yanaël

Yanaël BARILLET-PERRIN est né le 20 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey de chalon-sur-Saône. Il est le cinquième enfant après Athénays, 16 ans, Sacha, Yllan, Evan, triplés de 12 ans et demi, de Christelle PERRIN et Michaël BARILLET. La maman est assistante maternelle et le papa est opérateur régleur. La petite famille réside à Châtenoy-le-Royal.