HANDIBASKET - ELITE NATIONALE - L'Elan Chalon donne le ton pour le premier tour du Championnat de France

Quel match ! Tous les ingrédients étaient réunis ce samedi après-midi au Colisée pour une partition hors norme. Un effectif survolté face au colosse qu'est l'équipe du Puy en Velay, rencontrée en amicale, il y a quelques jours. Et dès le premier quart temps, sur le parquet du Colisée, l'Elan Chalon entend donner le ton d'entrée face au Champion de la Coupe de France et Vice-Champion en championnat Elite que sont les Aigles du Velay. Très vite, les Chalonnais marquent de leurs empreintes cette premiere rencontre du Championnat.

Avec un pressing défensif très acharné et musclé, les Rouge et Blanc réussisent à imposer leur rythme, bénéficiant d'une maladresse au panier de l'adversaire. A la mi-temps, Chalon est à la mène de 5 points, 25/20. Chacun s'accorde à dire que la moindre erreur chalonnaise sera sanctionnée par les Aigles.

L'avance s'installe à 10 points à l'issue du 3e quart temps avec un 37/27 en faveur des Chalonnais. Un dernier quart temps qui sera en nette faveur des adversaires du jour, l'Elan Chalon ayant levé quelque peu sa défense. Il n'aura pas fallu longtemps que les Aigles reviennent dans la course.

A 22 secondes de la fin du temps réglementaire, l'Elan Chalon mène de deux points. La partie semblait gagnée mais cétait sans compter sur une mauvaise gestion du chronomètre. Les Aigles en profitent pour égaliser dans les dernières secondes de jeu. Tout reste à faire.

S'ouvre alors une période de prolongation haletante de 5 minutes. Chaque déplacement des uns et des autres est marqué de l'envie de ne pas céder d'un pouce.

La partie semble terminée et tombée dans l'escarcelle du Puy en Velay. Sandra Cléau demande un temps mort à 8 secondes de la fin du match, et annonce la couleur, "on va marquer, on va gagner le match". Une déclaration prémonitoire qui va se transformer par un tir à 3 points de Chemseddine Dahmani, l'ancien coéquiper des Aigles. Un tir salvateur qui donne à l'Elan une courte avance de 46 à 45. A 5 secondes du terme, tous s'entendent dire "pas de faute !". Le coup de sifflet final viendra reconnaître la victoire chalonnaise.

Pour celles et ceux qui ont envie de découvrir un sport vraiment pas comme les autres, info-chalon.com vous invite à venir au Colisée et découvrir cette équipe qui devrait écrire de belles pages sportives. Sandra Cléau aura tout de suite donner le ton, "bravo mais ne prenez pas le boulard !" avec le sourire des grands jours et le sentiment du devoir accompli pour lancer la saison en élite.

En attendant bravo à tous pour cette partition magistrale ! On a adoré ce suspense et cette gagne particulièrement communicative !

Laurent Guillaumé