GENDARMERIE EN SAONE ET LOIRE - La réaction du sénateur Fabien Genet

Communiqué de presse

Le sénateur Fabien Genet se réjouit de l’annonce par le Président de la République de la création de 4 gendarmeries sur le département de Saône-et-Loire.

Le Sénateur était intervenu à plusieurs reprises auprès du Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour défendre la nécessité de ces créations en Saône-et-Loire.

« Face à la recrudescence des violences, ces brigades de proximité, notamment implantées en milieu rural, permettront à la fois de délester la charge d’intervention des brigades existantes, mais aussi de répondre de manière plus rapide et adaptée, aux situations d’insécurité de tous nos concitoyens. »

Régulièrement, lors de ses déplacements dans les communes de Saône-et-Loire, les élus insistent auprès du Sénateur sur la qualité de leur relation avec les forces de l’ordre. Ils rappellent également la nécessité de renforcer les moyens afin d’améliorer le maillage territorial des brigades, notamment en milieu rural.

Lors d’un incident dans une commune rurale, les élus sont bien souvent les premiers prévenus et les premiers arrivés sur place, avant même l’arrivée des forces de l’ordre. Ces situations peuvent parfois conduire à des débordements et à des menaces verbales voire physiques. D’où la nécessité de renforcer la présence des gendarmes.

Le Sénateur Genet salue l’investissement considérable du Département de Saône-et-Loire et de son président André Accary, qui va permettre de faciliter l’installation de ces nouvelles brigades mais aussi la rénovation de nombreuses brigades existantes. Cette amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes est indispensable au regard de leur investissement professionnel et de leur dévouement au service de nos concitoyens.