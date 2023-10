Les chiffres de la dernière réunion de préparation de la course ‘La Chalonnaise’

Dimanche 15 octobre 2023 à 10 heures, venez participer à la course et contribuez à une action de solidarité

Lundi 2 octobre, à 19 heures 30, à la Maison des associations, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, avait lieu la dernière réunion de préparation de la 10ème édition de la course ‘La Chalonnaise’ en compagnie des partenaires, marraines et acteurs du déroulement de la course.

Un événement qui se déroulait en présence de Christophe Magnien et Christophe Thibert, Co-présidents de la Chalonnaise, Sylvie Salagnac, Trésorière de l’Association de la Chalonnaise, Céline Thiban, secrétaire de l’association, Pascal Bourbon, Membre du Comité de la Chalonnaise, les deux marraines de la course la Chalonnaise, Alexandra Guillaumé, Virginie Blanchard et Célia Vialet (Miss Bourgogne 15-17 ans)...

Devant une assemblée d’une trentaine de personnes quelques chiffres ont été donnés concernant la chalonnaise 2023 :

Concernant les teeshirts, retrait possible à partir du vendredi 13 octobre de 16 heures à 18 heures, le samedi 14 octobre sur le village de la chalonnaise de 10 à 18 heures, le dimanche 15 octobre avant le départ de 8 heures à 9 heures 30.

Les stands présents : Renault, Chanzy, Relax Zen, Plume de soi, Lydie Philippon, la MACIF, Espace Santé, la Ligue contre le Cancer Chalon-sur-Saône, Toujours Femme, Corasaône, Elles Aident, Ancosup … un village qui sera ouvert le samedi 14 octobre de 8 heures à 18 heures.

Nombre de bénévoles sur le dispositif : 18 le vendredi soir, 40 le samedi (village) toute la journée et 37 le dimanche jour de course.

Nombres d’inscrits au 2 octobre à 20 heures : 1400 adultes et 160 enfants.

Dotatation pour le jour de course : 4 500 roses sont prévues pour distribution aux femmes à l’arrivée, sacs de course à pied, 8 000 bouteilles Calypso de couleur rose sont prévues dont 2 000 en verre, 2 montgolfières seront présentes (Grand Chalon et Chalon en Bourgogne).

3 groupes de musique seront installés : Parc des Expositions, Rond point de Mac Donald et vers le magasin Aubade.

Echauffement physique confié à Babette Parizot,

Animation micro podium: Isabelle, Delphine

(A venir demain sur info-chalon l’interview d’Alexandra Guillaumé une des deux marraines de la course la Chalonnaise, touchée par deux cancers du sein et en traitement depuis 1 an et demi)

J.P.B