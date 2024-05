Porteuse de la flamme olympique et militante de la lutte contre le cancer du cerveau, Laëtitia Clabé-Levère répond à info-chalon.com

Le glioblastome ou cancer du cerveau est en phase de croissance avec une plus large fréquence sur les hommes. La Présidente de l'association des Etoiles dans la mer a porté à Millau la flamme olympique, une manière d'insister sur cette pathologie bien trop méconnue et qui nécessite la mobilisation des moyens de la recherche.

Des étoiles dans la mer ? De quoi s’agit-il ?

"Des étoiles dans la Mer est constituée de bénévoles soignants et non soignants, de malades, d’aidants, de familles et amis, regroupés en Association loi 1901 depuis le mois de Mars 2019. Nous sommes plus de 800 adhérents. Nos objectifs ? sensibiliser l’opinion publique au cancer dévastateur du glioblastome, soutenir et accompagner les patients, les aidants et les soignants face à ce combat mais aussi écolter des fonds réservés au financement de projets de recherche autour du cancer du cerveau"

Il semble que le nombre de cancers du cerveau explose ces dernières années. Comment cela peut s’expliquer ?

"Le glioblastome est un cancer très agressif du cerveau et l’un des cancers dont l'augmentation récente d'incidence est préoccupante selon le rapport d'évaluation du 3ème plan cancer publié en juillet 2020 par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS). On dénombre 3481 nouveaux cas par an et seulement le nombre de cas diagnostiqués chaque année. Il peut toucher toutes les catégories d’âge, sans antécédents particuliers. Le pronostic des patients atteints de glioblastome reste sombre avec une espérance de vie médiane de 15 à 17 mois et un taux de survie de 5 % à cinq ans. Elle ne laisse malheureusement que peu d’espoir aux malades. À ce jour, aucun traitement n’existe pour éradiquer ce cancer."

Quel est l’état de la recherche sur ce sujet ?

"Plusieurs équipes orientent leurs travaux sur le glioblastome mais ils sont confrontés à des difficultés de financement importantes. La difficulté des traitement réside dans le barrage de l'os pour la radiothérapie et la barrière hémato-encéphalique pour la chimiothérapie.

Des progrès sont constatés dans les imageries permettant de déceler plus précocement des récidives et mieux viser sans déât collatéral la tumeur lors de la radiothérapie.

Depuis mars 2023 un nouveau dispositif médical a été autorisé en France avec des ondes électromagnétiques venant ralentir la survenue de récidive.

Les évolutions technologiques permettent de déceler de nouveau biomarqueurs qui seront des cibles potentiels de futurs traitements. Il faut savoir que l'arrivée d'une molécule au patient prend énormément de temps dans les essais cliniques.

Vous avez été sélectionné pour porter la flamme olympique. Quel est votre sentiment et quel message entendez-vous porter ?

"Je suis très émue car la flamme représente l'étincelle de l'espoir et en même temps les étoiles disparues. À travers chaque pas parcouru avec cette flamme, je porte avec moi les espoirs, les rêves et les combats de ceux qui luttent contre cette maladie dévastatrice. Chaque étincelle représente la force et la résilience de ceux qui affrontent cette épreuve avec courage. Ensemble, nous portons leur flambeau avec fierté et détermination, illuminant le chemin vers un avenir où le glioblastome sera vaincu, et où les étoiles brilleront éternellement dans notre mémoire. "

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFOS SUR L'ASSOCIATION ?

A Chalon sur Saône, un grand rendez-vous est fixé le 19 mai avec la course des étoiles entre 14h et 17h à la Roseraie Saint Nicolas à Chalon sur Saône. "Tout le monde est le bienvenu. Vous n'êtes pas obligé de courir ! Le simple fait de participer sera pour nous le premier des gestes dans la lutte de ce cancer incurable. On aura plaisir à vous expliquer tout ça". La modique somme de 5 euros sera demandée et reversée à l'association Des Etoiles dans la mer. Vous souhaitez plus d'informations sur le glioblastome et les actions menées par l'association ou tout simplement apporter votre soutien, n'hésitez pas à contacter les référentes départementales de l'association par mail [email protected]