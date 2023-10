Le club de Football Réunis Saint-Marcel a démontré son soutien au peuple marocain ce lundi

Ce lundi, le FRSM (Football Réunis Saint-Marcel) a envoyé le fruit de sa collecte de vêtements et équipements sportifs à l’association « Éducation for all Morroco ».

Sous l’impulsion de Redouane El Mourtadi et de son frère Younes, Anthony Guichard, président du FRSM, n’a pas hésité une seconde afin d’organiser une collecte de dons en aide aux victimes du séisme survenu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre dernier.

Ainsi, l’ensemble des licenciés du club ont reçu un message il y a quelques semaines pour les inviter à participer à cet élan de solidarité.

« Jean-Michel, vice-président du club et moi même n’avons pas été surpris de la réactivité et de la générosité de nos jeunes et moins jeunes licenciés. Nous sommes heureux aujourd’hui de confier l’ensemble de cette collecte à Redouane et Younes afin d’aider à notre manière le peuple marocain » a indiqué Anthony Guichard à Info Chalon.

D’ici quelques jours, l’association « Education for all Morroco » recevra donc le colis envoyé par le FRSM, depuis un camion affrété par les frères El Moutardi en direction du Maroc.

C’est donc une action réussie pour le club de football de Saint-Marcel et une belle leçon de solidarité démontrée aux jeunes footeux de l’école de football.

Amandine Cerrone.