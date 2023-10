Un vivier qui promet !

Mercredi 4 octobre à 18 h 30, au Siège du Cercle Nautique Chalonnais situé Espace Nautique du Grand Chalon, rue d’Amsterdam à Chalon sur Saône, se déroulait la Cérémonie de récompenses et de remise de dotation aux nageurs nationaux du Cercle Nautique Chalonnais de retour des Championnats de France.

Des championnats de France qui se sont déroulés au cours de la saison estivale 2023 à savoir : les championnats de France juniors de Chartres qui se sont déroulés du 5 au 10 avril, les Championnats de France de Melun qui se sont déroulés du 18 au 21 mai, les Championnats de France élite de Rennes qui se sont déroulés du 11 au 16 juin et les Championnats de France Open d’été de Poitiers qui se sont déroulés du 18 au 23 juillet.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports, Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté des membres du Comité Directeur, Marc Bruandet, Principal du collège Jean Vilar, Marie Amiot, Principal adjoint du collège Jean Vilar, Anne Laure Mouton, Adjointe Gestionnaire au Principal du collège Jean Vilar, Ludivine Sparta, Professeur Référente E.P.S au Principal du collège Jean Vilar, David Edmont, Directeur de la société Transdev Stac, Eric Michoux, Président Directeur Général du Groupe Galilé… ainsi que de nombreux nageurs, parents et sympathisants du club.

Ont été récompensés dans le cadre des championnats de France juniors de Chartres :

Blandine Boggio,

Jeanne Lise Gauthier,

Angèle Maumy,

Laura Blanka Nemeth

Emilie Mir (absente)

L’équipe de relais du 4 x 100m (4 nages) et 4 x 100 m (nage libre) : Jeanne Lise Gauthier, Laura Blanka Nemeth, Angèle Maumy et Pauline Rougeot.

Ont été récompensés dans le cadre des championnats de France de Melun :

Wael El Faqir (absent)

Jeanne Lise Gauthier,

Lorine Picard,

Pauline Rougeot

Ont été récompensés dans le cadre des championnats de France élite de Rennes :

Jeanne Lise Gauthier,

Andra Gorecki (absente)

Ont été récompensés dans le cadre des championnats de France Open de Poitiers :

Jeanne Lise Gauthier,

Blandine Boggio

Emilie Mir (absente)

L’équipe de relais du 4 x 100m et 4 x 200 m (nage libre) : Jeanne Lise Gauthier, Laura Blanka Nemeth, Angèle Maumy et Pauline Rougeot.

La soirée se poursuivait avec l’allocution de Dominique Melin : « Sachez que vous avez tout le soutien du Grand chalon et je voulais tous vous féliciter pour les jolies performances qui ont été réalisées par les nageurs et surtout que vous n’oubliez pas que les performances que vous venez de faire rendent très fier votre club et réussi de faire en sorte que ce club est une notoriété de par les performances qui sont générées tout au long de l’année. Depuis que je suis élue, j’ai connu dans ce club pas mal de bons nageurs […] Je suis très heureuse de voir comment ce club tourne et sachez que je suis toujours très heureuse de venir vers vous parce que on si sent bien et cela fait plaisir et en même temps il y a un bon état d’esprit et cela c’est important dans le sport, c’est pour cela que j’ai toujours grand plaisir à vous rencontrer […] Donc merci à vous tous et au plaisir de vous revoir et je vous donne rendez-vous en décembre à Chalon pour les Championnats de France ainsi que des belles choses qui se profilent pour l’année 2024 […] Bonne soirée, bonne saison et au plaisir d’être parmi vous ! ». Elle terminait son allocution en félicitant tous les sponsors présents et toute l'équipe éducative du collège Jean Vilar.

Pour terminer, s’en suivait le pot de l’amitié ;

