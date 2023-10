Bibliothèque de Châtenoy le Royal : Bibliothécaires, documentalistes, animatrices, elles sont cinq personnes au service de la population.

Les bibliothèques sont bien connues pour être un havre de paix et de quiétude où l’on vient se ressourcer dans les livres. Aujourd’hui, dans la bibliothèque de Châtenoy, le lecteur, dévoreur de livres, peut non seulement lire sur place mais aussi emprunter les livres, de même que la bibliothèque met à disposition de ses adhérents des jeux. Elle compte environ 1000 personnes/mois même en juillet/août

Aline, Isabelle, Pascale, Véronique et Virginie sont les cinq personnes en fonction dans la bibliothèque pour s’occuper de la petite enfance, du secteur livre, jeux, animer les après-midi jeux pour adultes…

La bibliothèque se renouvelle sans cesse :

L’espace petite enfance a été réaménagé avant l’été pour les tous petits avec des tours à livres, une zone cocooning pour les parents et leurs jeunes enfants de plus de 3 ans. Une grande variété de livres sur la parentalité, le sommeil chez l’enfant… est à disposition pour les parents.

Une cabane à livres et à jeux, financée par la ville et montée par les agents techniques, a pris place dans l’espace dédié à la petite enfance. Un secteur de la bibliothèque dont s’occupe plus particulièrement Véronique aidée si besoin par ses collègues.

Les scolaires des trois écoles fréquentent régulièrement la bibliothèque ; en ce moment les classes qui participent au prix des incorruptibles viennent découvrir les livres qu’ils auront à juger après lecture.

Des puzzles collectifs géants sont en libre assemblage, chaque personne peut ajouter une ou plusieurs pièces selon sa disponibilité ou son envie.

Une autre nouveauté avec le prêt de jeux mis en place depuis le 10 juillet 2023, depuis cette date, la bibliothèque compte déjà 322 sorties sur les 350 jeux qu’elle a à disposition.

Afin de pouvoir faire le prêt de ces jeux, il a été nécessaire de modifier le règlement intérieur de la bibliothèque et d’ajouter les modalités de prêt.

1 jeu sur une carte adulte :

Châtenoyen : 10 €/ an

Extérieur : 12€/an

Enfants jusqu’à 18 ans : 1€ /an.

Il faut rappeler aussi que les lecteurs peuvent trouver des quotidiens : JSL, des hebdomadaires : Le Point, Paris Match…, qu’Isabelle fait du portage à domicile pour les personnes ayant des difficultés passagères ou permanentes pour se déplacer. Il suffit pour ces personnes de prendre contact avec la bibliothèque.

La bibliothèque organise des après-midi jeux une fois par semaine soit le mardi, soit le jeudi. Les séances sont principalement animées par Pascale et Virginie.

A noter que M. et Mme Boniface viennent régulièrement aider aux animations et cela de manière totalement bénévole.

C.Cléaux