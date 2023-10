Blackminton 2023 : les images de la soirée très attendue de l’année

Le retour en images avec Info Chalon.

3ème volet pour cette soirée unique de badminton dans le noir et en fluo et toujours une réussite incontestable.

Une fois de plus, les organisateurs du Badminton Club de Saint-Marcel (BCSM) n’ont rien laissé au hasard pour faire passer à leurs 96 invités, une soirée unique.

Cet événement, complet depuis début août, consiste à jouer au badminton dans une ambiance festive et conviviale, dans le noir, en fluo et en musique !

Ainsi, les 96 chanceux de ce premier soir se sont relayés sur les terrains du dojo pour des matchs de 10 minutes top chrono.

Et ce soir là plus que jamais, pas de compétition, du fun et rien que du fun !

Ce sont une vingtaine de bénévoles qui ont œuvré à la bonne organisation de cette soirée.

Et en maîtres de cérémonie, l'excellent binôme de président et adjoint : Jonathan Souillot et Stéphane Carlot.

Une soirée animée par le DJ « Move On Up Night Lights » qui a fait danser et chanter les participants jusqu’au bout de la nuit !

Les joueurs avaient la possibilité de réserver leur repas lors des inscriptions et ont pu alors déguster le bœuf bourguignon de chez Chassaing, partenaire historique du BCSM.

Côté buvette, les participants et les visiteurs ont pu profité de la soirée et goûter cette fois aux mythiques pressions des 3 brasseurs, partenaire également du club.

Ces visiteurs, venus en nombre et ébahis par le phénomène blackminton, ne manqueront sûrement pas, la prochaine édition :

« L’an prochain on s’inscrit c’est certain ! Ça donne vraiment trop envie de participer ! » ont confié deux jeunes badistes, licenciées du BCSM depuis la rentrée 2023.

Pour l’occasion, Émilie Gonthey, de l’association « En 4L Colette » était présente pour présenter son projet et vendre des tickets de tombola.

Pour en savoir plus sur ce beau projet, c’est par ici.

La seconde soirée du blackminton 2023, qui aura lieue ce soir à Saint-Marcel réunira 98 chanceux participants.

N’hésitez pas à venir pousser la porte du dojo Nowak pour profiter de cette ambiance unique !

Pour suivre l’actualité du BCSM, c’est par ici.

Et si vous souhaitez faire parti d’un club sportif où la bonne humeur est toujours au rendez-vous, sachez qu’il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux cours hebdomadaires !

Plus d’infos ici.



Amandine Cerrone.