AVIS DE DECES - Madame Renée CAVELIER née MARCOTTE

"Ta curiosité d'esprit et l'intérêt que tu portais à nous tous, vont nous manquer.

Nous te gardons dans nos cœurs"

M et Mme CAVELIER Jean-Luc et Geneviève,

leurs enfants Julien et Dani,

Bruno et Marion et leur fille Charlie ;

Mme CAVELIER Ghislaine,

ses enfants Emmanuel et son fils Thibaut,

Carole MURKOWSKI, Antoine VIAL et Emilie et leur fille Lily ;

Mme CAVELIER Martine et son fils Baptiste ;

M et Mme CAVELIER Marc et Elisabeth, leur fils Benoît et Claire et leur fille Romane ;

son frère M MARCOTTE André ( † ) ;

sa belle-sœur Mme MARCOTTE Annick et Jean-Marie, sa fille Isabelle, son petit-fils

Victor et Camille;

ses neveux et nièces et toute la famille, ont la douleur de vous faire du décès de

Madame Renée CAVELIER

née MARCOTTE

survenu le 4 octobre 2023 à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 11 octobre 2023 à quatorze heurs trente en l'église de Lux (71100)

Ni fleurs, ni plaques.

Simone repose à la chambre funéraire Paccaud à Saint-Marcel.

Condoléance sur registres.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Marius

décédé en 1993.