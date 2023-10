INTERSYNDICALE DU 13 OCTOBRE - La CFDT appelle à la mobilisation pour la défense des salaires

Communiqué de presse

En cette journée du 13 Octobre, mobilisation nationale des salariés du privé et des agents de la fonction publique, la CFDT INTERCO 71 souhaitait prendre la parole au nom de tous les agents des collectivités territoriales du département.

Les mairies et les départements leur disent qu’ils n’ont plus les moyens, raisons pour lesquelles le montant des salaires seraient si bas...

Les annonces récentes du gouvernement pleuvent ces dernières semaines et font croire au grand public que tous les fonctionnaires seraient pourtant soutenus par l’Etat : mensonge ! Les agents publics auraient tous touché une prime pouvoir d’achat, un coup de pouce entre 300 et 800 € ...TOUS ? NON pas les 2 Millions d’agents de la territoriale !

Ces agents sont pourtant ceux que vous croisez tous les jours et ils galèrent comme vous tous :

Michel, 63 ans, agent de déchetterie, un contrat bloqué à 25 heures par semaine, il perçoit à peine 1080 € net.... !

Annie secrétaire de maire, « le couteau suisse » de tous les habitants qu’elle aide au quotidien, elle qui court aujourd’hui sur 4 communes alors qu’elle est payée au niveau du SMIC !

Corinne, agent d’entretien en mairie, elle travaille à temps non complet sur des horaires découpés, si elle espère partir en retraite elle sait qu’elle n’aura que 950 € net pour une carrière complète !

Sonia, agent d’entretien, 15 ans d’ancienneté, toujours au SMIC dans son école, en sous-effectif dans son équipe, ellen’a qu’une seule solution : « avoir des bras dans le dos pour faire son travail », ...

Ils se sont tous battus,

ils sont déjà descendus dans la rue

pour ne pas perdre leur droit à la retraite en début d’année ! Malheureusement, tous ces agents ne seront même pas dans les manifestations ce 13 octobre pour crier leur colère : ils n’ont même plus les moyens financiers aujourd’hui de faire encore grève pour se faire entendre.

La CFDT souhaite leur donner la parole : une nouvelle fois, la fonction publique territoriale et sa libre administration prennent les agents territoriaux pour une sous-catégorie de fonctionnaires. Comme tous les autres salariés de France, ils réclament aujourd’hui un peu de considération pour vivre décemment.