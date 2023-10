Ce dimanche, la brigade de sapeurs-pompiers volontaires de Crissey a effectué plusieurs manœuvres d’entraînement

Le retour en images avec Info Chalon.

C’est au sein des locaux des entreprises Sobotram et Blondel situées rue des confréries à Crissey, que les sapeurs-pompiers ont effectué des manœuvres de maniements des lances à incendie, du port de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI) et un parcours de reconnaissance dans un milieu enfumé avec recherche de victime.

Les entreprises avaient également mis à disposition des pompiers, une semi de 13 mètres de long, utilisée pour les exercices avec port de l’ARI.

« Le but de ces manœuvres c’est vraiment de travailler au plus proche d’une situation réelle afin de maintenir le niveau de compétences des agents sur ses pratiques et même de grimper en puissance » a expliqué l’adjudant chef Boris Benabdelli qui a dirigé les opérations, préparées en amont par les sapeurs Guillaume, Tanguy et Christophe.

Pour cette matinée de mises en pratique, l’équipe a accueilli ses cinq nouvelles recrues, encore en cours de formation : Clara, Séverin, Matteo, Geoffrey et Félix.

Un recrutement plus que positif même si comme le déplore l’adjudant chef : « Le personnel manque encore ».

Alors si vous aussi, vous souhaitez engager un peu de votre temps libre à cette bonne cause, venez rencontrer les sapeurs-pompiers crissotins à la caserne tous les dimanches matins.

Pour plus amples informations, vous pouvez aussi contacter Boris Benabdelli au 06.03.41.86.06.

Vous avez besoin d’eux, ils ont aussi besoin de vous !

Amandine Cerrone.