Ben Reneer en concert ce mercredi à Chalon-sur-Saône

De passage dans notre ville, ce chanteur américain de folk et indie rock donnera deux concerts gratuits ce mercredi 11 octobre 2023. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeune américain guitariste et passionné de musique, Ben Reneer sera en concert gratuit à Chalon-sur-Saône ce mercredi 11 octobre Place du Théâtre de 12 heures à 15 heures et à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 32 Rue de la Motte, à partir de 18 heures.

Vous n'êtes tenus d'amener que votre bonne humeur et pourquoi pas vos propres instruments si vous êtes vous-mêmes musiciens.

Ben (que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Ben Reneer) compte sur votre présence amicale et chaleureuse.

À noter que deux chansons (Off My Mind, Swallow) de cet auteur-compositeur prolifique folk et indie rock ont été jouées dans la série Shameless et une autre (27 Years) dans The Good Doctor.

Concernant le concert de 18 heures, merci de confirmer votre présence par téléphone au 06 22 37 57 ou par mail : marne.reneer@missionary.org

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati