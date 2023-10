"Suspension de la Maternité d’Autun, cela se passe, hélas, comme prévu : mal !" dénonce le député Rémy Rebeyrotte

Communiqué de presse

"Nous avons effectué une seconde visite au Centre Hospitalier d’Autun. Depuis sa mise en service, on ne compte que sept sorties du SMUR obstétrical - dont des pannes liées à la vétusté du matériel sont à signaler.

La couveuse définitive n’est toujours pas arrivée et il semblerait que celle qui nous a été présentée n’était de toute façon pas compatible avec le véhicule.

De janvier à juin 2023, sur l’ancien territoire de référence de la Maternité d’Autun, 137 naissances ont été comptabilisées :

62 naissances (moins de la moitié) se sont reportées au Creusot, ce qui continue à fragiliser l’offre sur l’Ouest de la Saône-et-Loire ;

20 naissances ont eu lieu à Chalon, ce qui montre bien que ce n’est ni notre hôpital de référence, ni le bon siège pour un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) concernant l’Autunois-Morvan ;

17 naissances se sont reportées à Beaune ;

11 ont eu lieu au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon ;

10 à Semur-en-Auxois ;

17 sur d’autres sites.

C’est donc un éclatement complet. De nombreuses parturientes accouchent désormais à plus d’une heure trente de leur domicile et doivent ainsi se débrouiller seules dans leurs démarches, notamment celles concernant la recherche d’un hébergement (sans compter les ruptures de suivi obstétrical).

Réussir à faire accoucher les parturientes de l’Autunois-Morvan jusqu’à Dijon, MERCI L’AGENCE REGIONALE DE SANTE !

Sur 7 sorties du SMUR obstétrical, 2 accouchements (presque 30%) ont dû se faire au domicile de la parturiente, car trop éloigné de la maternité. Où s’arrêtera le retour en arrière ? MERCI L’AGENCE REGIONALE DE SANTE !

Autre remarque : avec 137 accouchements, sans compter les naissances multiples, la Maternité d’Autun, si elle n’était pas suspendue se situerait sur une projection de 274 naissances en 2023, soit 4 % de plus qu’en 2021 et 37 % de plus qu’en 2022. 2022, année durant laquelle l’ARS et le Groupement Hospitalier de Territoire de Chalon-sur-Saône ont déstabilisé la Maternité afin de mieux la suspendre. MERCI L’AGENCE REGIONALE DE SANTE !

La situation ne peut pas rester en l’état, d’autant que le Centre Hospitalier d’Autun n’a plus que 0,55 ETP (Equivalent Temps Plein) de suivi gynécologique, 0.5 de suivi pédiatrique et guère mieux en matière de sages-femmes présentes sur le site.

Ce qui m’a frappé, c’est que, contrairement à de nombreux territoires, en Autunois Morvan, le GHT (normalement Groupement Hospitalier de Territoire) se traduit en fait par un Groupement Hospitalier de Tutelle. On a laissé le Centre Hospitalier d’Autun devenir une antenne de celui de Chalon-sur-Saône, qui est pourtant dans une situation peu enviable, notamment au plan financier. MERCI L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ! Et merci à ceux qui n’ont pas su résister à une telle dérive.

D’ailleurs, lors de ma dernière visite, les trois cadres qui ont répondu à nos questions étaient chalonnais, les deux médecins ainsi que le directeur par intérim (à temps très partiel), tous trois détachés de l’Hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône.

Je rappelle tout de même que l’ARS avait promis un GHT qui vienne épauler les établissements et non les mettre sous emprise, et que le Centre Hospitalier d’Autun devait être doté d’un Directeur de plein exercice à temps complet. Nous attendons encore. MERCI L’AGENCE REGIONALE DE SANTE !

Il est donc urgent et même plus qu’urgent, de bâtir une coopération avec les établissements de l’Ouest de la Saône-et-Loire, au profit de du territoire concerné et de la Nièvre. L’Hôtel-Dieu doit en être le site pivot et le moteur. Il est grand temps d’échapper aux griffes du grand frère chalonnais qui ne rêve que de faire à Autun ce qu’il a fait précédemment à Montceau-les-Mines.

La future Fédération Interhospitalière qui, elle aussi, tarde à naître, doit être l’amorce de ce nouveau Groupement Hospitalier de Territoire et Autun doit retrouver de la souveraineté et de l’autonomie pour faire face à ses missions d’intérêt général.

C’est dans ce cadre que j’ai demandé des avancées au Ministre de la Santé et une enquête administrative sur les conditions de la suspension de la Maternité d’Autun. Il faut que les choses bougent rapidement, au service de la sécurité sanitaire de l’ensemble des familles."