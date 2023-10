Pour faciliter la vie de ses salariés, une convention entre Watts-Socla et Biolab-Unilabs

Caroline Borschneck, Présidente de Biolab-Unilabs et Guillaume Gerbron, directeur de Watts Virey le Grand ont signé une convention unique sur le territoire du Grand Chalon.

C'est une première pour un site industriel à l'image de Watts-Socla Virey le Grand. Caroline Borschneck, Présidente de Biolab-Unilabs, est venue en personne signer la convention de partenariat entre le laboratoire et le site industriel. Sous l'impulsion de la nouvelle infimière, fraîchement arrivée sur l'établissement que la décision a été prise. Un état des lieux rapide a été fait, avec l'idée de simplifier le quotidien des 207 salariés de l'établissement.

Concrètement ? Biolab-Unilabs met à disposition tout le matériel nécessaire aux prélèvements, la formation et les explications auprès de l'infirmière de Watts, ainsi que les coursiers qui seront amenés à faire les aller-retour pour collecter les prélèvements. Pour le salarié, c'est un souci en moins en terme de gestion quotidienne, puisqu'il sera en capacité de procéder directement sur site à ses prélèvements sur ordonnance médicale.

La garantie du secret médical est préservée puisque l'établissement ne sera en rien destinataire des résultats d'analyse. L'idée étant bien d'apporter un plus aux salariés de Watts, notamment pour celles et ceux qui sont en poste. L'infirmière a d'ores et déjà pris l'engagement d'adapter ses horaires de travail en fonction aussi des sollicitations.

Laurent Guillaumé