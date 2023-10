LYCEE JEANNETTE GUYOT - La filière menuiserie a participé au concours « Imagin’Action » avec un joli travail réalisé au Collège Pierre Vaux de Pierre de Bresse

La filière menuiserie du lycée Jeannette Guyot de Chalon sur Saône a participé au concours « Imagin’Action » organisé par l’AMOPA (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques. Leur projet « Aménagement et agencement du CDI du collège Pierre Vaux » a été classé au palmarès départemental, puis classé au niveau national.

La remise des prix à eu lieu ce samedi 14 octobre à Digoin, en présence d'Audran Fontaine-Labaune, élève en terminale Technicien Menuisier Agenceur, et de Messieurs Badaut et Pasteur, enseignants.

En juin 2020, le Lycée Jeannette Guyot a été contacté par Barbara Guillemot, professeure documentaliste, nouvellement nommée au Collège Pierre Vaux, situé à Pierre-de- Bresse au sujet de l’agencement du CDI. A l’issue de plusieurs rencontres, les enseignants ont réalisé des propositions d’aménagement à Monsieur Villella (principal du collège). Le chantier se déroule en trois tranches, réparties sur différentes classes en fonction des difficultés, des progressions et des référentiels. Ainsi des élèves de CAP et de Bac Pro ont fabriqué et posé le mobilier.