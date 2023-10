Le Sénateur Fabien Genet devient vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation

Créée en 2009, la délégation sénatoriale est chargée d’informer le Sénat sur l’état de la décentralisation et sur toutes les questions relatives aux collectivités territoriales. Elle veille ainsi au respect de la libre administration et de l’autonomie financière et fiscale des collectivités.

Par ailleurs, elle est chargée d’évaluer les conditions de l’application locale des politiques publiques intéressant les collectivités territoriales. L’une de ses principales missions est de contribuer à la simplification des normes.

Fort de son attachement aux collectivités et à son expérience d’élu local, à son entrée au Sénat en octobre 2020 Fabien Genet avait souhaité intégrer cette délégation.

« Quotidiennement au contact des élus locaux de notre département, et comme ancien maire, je mesure les difficultés auxquelles sont confrontés les élus. Le travail de la délégation est essentiel car elle se mobilise sur des sujets qui touchent directement les collectivités. »

Cette année, la délégation a notamment œuvré dans le cadre de sa mission d’évaluation et de simplification des normes applicables aux collectivités. Elle organise régulièrement des auditions de ministres, d’administrations et d’acteurs de la vie des collectivités, et publie de nombreux rapports, dont les derniers portent par exemple sur la hausse du coût des énergies et son impact pour les collectivités territoriales.

« Le travail de la délégation s’inscrit dans la mission du Sénat de représentation des collectivités territoriales et me permet de faire remonter au plus haut niveau les problématiques des territoires. C’est pourquoi j’ai souhaité m’investir plus encore au sein de la délégation, et je remercie mes collègues pour la confiance qu’ils m’accordent. »