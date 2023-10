Chalon-sur-Saône : # La Place (des Jeunes) prêt pour la grande fête de la jeunesse chalonnaise ce vendredi

La conférence de presse et le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 19 octobre, à 14 heures, dans les locaux de l’Espace Jeunesse, désormais appelé ‘ # laPlace’ (des jeunes)', 5 place de l’Obélisque à Chalon-sur-Saône, avait lieu la conférence de presse de la présentation du nouveau lieu de référence de concept jeunesse situé en plein cœur de ville et dédié à la jeunesse chalonnaise.

Une conférence de presse qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Jean-Michel Morandière, 11e Adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartier, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Solène Darnaugheim, Directrice de la cohésion sociale et de la vie scolaire, et Raphael Desmurs , Directeur adjoint de la cohésion sociale et de la vie scolaire… ainsi qu’une quinzaine d’animateurs jeunesse de la ville de Chalon.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Le grand événement de la fête de la jeunesse chalonnaise, c’est demain mais nous souhaitions donner un peu d’écho à la cérémonie de demain dès aujourd’hui. La journée de demain étant destinée aux partenaires et aux jeunes. Alors, on l’inaugure aujourd’hui et c’est un moment important pour le service et je tiens à le dire car c’un un moment qui a été préparé de longue date et qui répond à des objectifs que l’on a essayé de faire partager, de co-construire et à ce titre là, c’est forcément un moment qui va compter […] Ici, cela s’appelle désormais # La Place des jeunes. Cela vient s’ajouter à d’autres lieux comme les maisons de quartier et cela permet de déployer la politique jeunesse sur l’ensemble du territoire de Chalon, donc c’est vraiment une articulation complète du service jeunesse et cela se passe plutôt bien et les retours sont concluants […] Car je le dis souvent, il ne suffit pas d’ouvrir un lieu pour que les jeunes viennent, il faut aller au devant des jeunes pour leur dire : il y a des choses à faire qui peuvent vous rendre service où vous détendre car c’est aussi le principe de ce lieu. A ce titre là, être présent dans les maisons de quartier comme on l’est, c’est un outil absolument indispensable pour avoir un rayonnement de la politique jeunesse la plus proche possible des jeunes qui la concerne sur le territoire de Chalon[…] Avec la politique de proximité, c’est un véritable déploiement des agents de la ville de Chalon et elle s’incarne par des visages ce qui est très important dans le cadre de la politique jeunesse. Les agents, ils sont les interfaces entre le jeune et la collectivité, entre le jeune et ce que la collectivité peut proposer au jeune et c’est à ce titre là, que le travail d’animateur, la vocation d’animateur elle est très singulière ! Si l’animateur n’est pas assez professionnel, on va rater le rendez-vous avec le jeune. C’est donc très important car on est convaincu que l’on peut amener beaucoup de choses aux jeunes de Chalon et cette intermédiation, elle est absolument essentielle, parce qu’elle peut faire réussir la démarche comme elle peut la faire rater depuis le début […] donc on a développé les accueils 11-25 ans dans les maisons de quartier et également les 11-16 ans dans les M.Q pendant les vacances scolaires [...] # La Place c’est quoi ? C’est un lieu de centre ville destiné pas seulement aux jeunes du centre ville mais pour tous les jeunes de Chalon, afin de leur apporter un certain nombre de services […] c’est un lieu d’information à destination des jeunes que ce soit sur toutes les offres qui peuvent leur être faite que ce soit en sport, en culture ou en loisirs […] Ici, c’est donc un lieu de référence quand on est jeune à Chalon et que l’on veut avoir de l’information sur ce qui est destiné aux jeunes et cela reste notre priorité. Cela sera aussi un lieu d’expression des jeunes et cela on y tient… mais cela peut-être aussi un lieu d’exposition, un lieu de prestation musicale où autre car ici on a la structure pour le faire […] Ici, sera également un lieu d’accueil pour nos partenaires et c’est important car toutes les structures qui accompagnent les jeunes à Chalon ou d’ailleurs auront vocation à pouvoir monter des permanences afin de rencontrer des jeunes et discuter avec eux. Cela sera aussi un lieu de ressource pour tous ! Concernant ce projet, il faut savoir que 761 jeunes âgés de 11 à 25 ans ont participé à une consultation pour répondre à une enquête afin de connaître leurs aspirations. Et là aussi, cela nous a donné la véritable attente des jeunes. Par exemple s’il fallait pour eux un local jeune au centre ville ? Et bien ils ont été 72% à répondre oui. Ensuite ce qu’ils en attendaient ? Ils ont répondu qu’il devait être constitué d’un espace détente pour pouvoir discuter avec des amis, faire des sorties, des projets et des séjours et aussi faire des activités artistiques où culturelles régulières. C’est bien c’est ce qu’ils vont trouver ici ! Enfin, le logo a fait l’objet d’une consultation, sur 220 votants au total, c’est # La Place qui a été retenu et qui devient le nom officiel de ce lieu. Alors sachez que notre action elle est énorme, elle est volontariste et elle se fera avec et en direction des jeunes. Je vous remercie ! ».

Pour information:

Un lancement officiel de structure le 20 Octobre 2023

De 10H à 12H : Présentation de la structure aux partenaires

A partir de 17 h : Organisation d’un temps festif à destination du public jeune (en 2 temps)

