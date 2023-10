La boîte de nuit Skyclub : Programme du week-end

Vendredi 20 et samedi 21 octobre, une nouveauté : entrée gratuite toute la nuit !

Vendredi 20 octobre : Happy B-Day

C’est la soirée des anniversaires.

En cadeau, pour les natifs du mois d’octobre : 1 bouteille de crémant offerte* (sous présentation d’un justificatif).

Mixed By Well Nine.

Samedi21 octobre : Funky vs Urban

Viens danser et voyager à travers une sélection des morceaux emblématiques de toutes les générations.

Mixed By Well Nine.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SkyClub

Ouverture à 23 h

ZA Charbonneau – Ciel (71350)

Réservations tables – Tél. : 06 72 34 41 05