Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : L'ASHBCC s'offre sa première victoire à l'extérieur face au Bassin Mussipontain Handball

Cette fois, le long retour en car leur paraîtra moins long : après quatre défaites et une première victoire à domicile, les hommes d'Audrey Col ont brillamment remporté leur premier match à l'extérieur face au Bassin Mussipontain Handball (28-29).

Une victoire déterminante pour le maintien et ce, cerise sur le gâteau, sous les yeux de Vincent Gérard, le gardien de but de l'équipe de France évoluant au THW Kiel, de passage à Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) qui s'est prêté à une séance de dédicaces, dans le cadre d'Octobre Rose.

Les Chalonnais, supérieurs dans tous les compartiments du jeu, ont mené au début et à la fin du match, ce qui était le plus important, Oscar Ollier ayant ouvert et clos le score. Il a inscrit cinq buts, de même que Karl Cialone et Eloy Guerin.

L'ASHBCC aura donc mené de la 1ère à la 23ème minute d'un ou deux buts, les équipes se rendant coup pour coup. À la mi-temps, les Lorrains menaient de deux buts (17-15).

Bien que privés de leur meilleur buteur (7 buts), Alexis Van Der Weckene, qui écope de deux minutes, cela n'empêche pas ces derniers de prendre trois buts d'avance grâce à Jules Ménaucourt. Une joie de courte durée, Étienne Massenot (2 buts) ramenant rapidement les Chalonnais à deux buts.

À son tour, Eddie Bahri (1 but) prend deux minutes. De son côté, Van Der Weckene ramenait à nouveau le score à 3 buts d'avance pour la dernière fois avant qu'Eloy Guerin ne donne l'avantage décisif pour les Bleus et Blancs à la 50ème minute. Maxence Lachaux (4 buts) creusera l'écart avec deux buts dans la foulée.

Malgré un temps mort demandé par le BMHB, les Lorrains ne retrouveront pas de second souffle, voyant leur chance de l'emporter s'éloigner un peu plus.D'autant plus que Chalon gardera l'avantage grâce aux deux buts de Quentin Cléaux (54').

Maxence Lachaux offre deux buts de plus à son équipe (55') avant que dans un baroud d'honneur, le Bellédonien Gabriel Thorion n'égalise, ramenant le score à 28 partout.

À la 58ème minute, l'entraîneur Audrey Col demandait à son tour un temps mort avant qu'Oscar Ollier ne mette fin au suspens en donnant la victoire à l'ASHBCC, dans une combinaison annoncée au temps mort.

Les Chalonnais étaient aux anges, d'autant plus qu'ils brisaient enfin la malédiction en remportant leur première victoire à l'extérieur depuis des lustres. Saluons également la prouesse de nos deux gardiens, Mohamed Amine Boukraiem et Tom Tissier, qui se sont particulièrement illustrés avec respectivement 7 et 6 arrêts.

Le coach pouvait être fier de ses hommes qui remportent leur deuxième victoire consécutive et c'est avec le même moral que nous les attendons à la Maison des Sports ce samedi 28 octobre à 20 heures, face à Haguenau, pour la 7ème journée de championnat.

(Crédits photos : © Jérôme Vaillant)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati