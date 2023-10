« Sacerdoce » un film documentaire ouvrant les yeux sur la prêtrise

Sorti au cinéma le 18 octobre, le film documentaire « Sacerdoce » de Damien Boyer, donne un excellent éclairage sur la vie du prêtre en général au travers de cinq témoignages d’autres prêtres « ces hommes entre ciel et terre ».

A travers la parole et le regard de cinq prêtres, dans leur personnalité, leurs parcours, leur charisme propre, ce film documentaire nous emmène sur leurs pas, eux qui ont fait don de servir, de faire de leur vie un Sacerdoce qui se définit comme « une dignité ou fonction du ministre de Dieu, ayant un caractère religieux en raison du dévouement qu’elle exige. »

Vaste réflexion de nos jours ou la vocation de prêtre est mise à mal avec des conclusions accablantes au regard de scandales, mais aussi par le fait que plus personne ou presque, ne veut devenir prêtre. Ou est le temps ou chaque famille ou presque avait un prêtre parmi ses membres !

Pourquoi un film sur les prêtres ?

En choisissant ces prêtres, d’horizons très différents sur le plan social, le réalisateur Damien Boyer a voulu laisser toute liberté d’expression à chacun d’entre-eux. Des prêtres très actifs, au sein de leurs diocèses ou paroisses, comme le sont tous les prêtres dans leurs missions apostoliques.

Damien Boyer, réalisateur

« Sacerdoce » raconte les histoires mêlées de ces prêtres français exerçant leur ministère en France et aux Philippines. Un film qui nous entraine sur leur pas en les suivant dans leurs rites. Chaque scène se déroule dans des lieux insolites certes mais permettant de se rendre mieux compte du sens et de l’essence de ce qui fait leur Foi et la façon de la vivre au XXIe siècle.

En évoquant leurs parcours personnels, leur radicalité, leur célibat, leur fragilité et les luttes invisibles qu’ils subissent, leur désolation de voir les églises vides, la honte des affaires de pédophilie et leur décalage par rapport au reste de la Société.

Qui sont ces prêtres ?

Effectivement c’est un véritable Sacerdoce pour ces hommes de Foi qui le considèrent comme un service auprès des autres, de l’humanité dans sa généralité, tout en étant le moins visible possible, loin d’une fonction honorable et estimée.

Le Père Gaspard qui s’occupe et accompagne des adolescents en les emmenant dans des aventures montagnardes nécessitant des efforts collectifs et à se soutenir mutuellement pour accéder aux sommets.

Le Père François, doyen du film, qui prépare des couples au mariage, ancien officier de marine, touché par un cancer qui se veut proche des affligés et dont le mot fort qui l’anime est l’Amour.

Le Père Antoine, un prêtre « vagabond » qui parcoure son diocèse d'Ariège en caravane, pour aller à la rencontre des habitants et célébrer la messe dans des églises trop souvent fermées.

Le Père Matthieu, natif de Versailles, qui a fait le choix de vivre à Manille, ou il a été ordonné prêtre et qui ne cesse d’être aux cotés d’enfants et de famille défavorisées de la capitale des Philippines.

Le Père Paul, curé d’une Paroisse de 28 clochers dans le diocèse d’Orléans qui n’hésitent pas à aller à la rencontre de ses interlocuteurs, parfois véhéments, avec les risques que cela peut engranger.

Chacun d’entre-eux livre son ressentit en tant que prêtre mais aussi les raisons profondes qui les ont amené en tant qu’homme à cette démarche de Foi. Un appel intérieur que seul celui qui l’a vécu et le vit peut comprendre, dont il faut reconnaitre que c’est un véritable don de soi mis au service de son Prochain. Plus qu’un simple métier, la fonction exige un style de vie radicale, celui du célibat, de l’abandon de la paternité et de la sobriété.

Un film documentaire émouvant.

Dans cette Eglise en naufrage, mais qui résiste à la tempête, fini le temps des donneurs de leçons et place aux actes et à la créativité pour ce que l’on pourrait presque appelé les derniers des « Mohicans ». « Le film « Sacerdoce » est une quête sincère, quasi anthropologique pour découvrir cette poignée de prêtres qui cherchent à réinventer leur fonction millénaire. » souligne le réalisateur Damien Boyer.

Un film sans aucun doute émouvant qui reflète la vraie valeur de la prêtrise, sans nier la réalité de faits passés. Il donne un juste retour des choses au regard de l’engagement des prêtres dans les Paroisses, sur des terrains ou l’homme semble hélas en ignorer l’existence alors qu’ils sont bien présents au quotidien. Une présence de l’Eglise dans l’esprit donné et voulu par le Christ. Un vrai Sacerdoce !

JC Reynaud

Photos fournies par la production du film "Sacerdoce"