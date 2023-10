"Les Amis des Arts" ont exposé à la salle du Parc Comtesse Keller le week-end du 21/22 octobre 2023.

"Les Amis des Arts", une association qui existe depuis 1997, elle est issue du "Club des Amis des Arts et du Passé".

L’association a pour but d’animer des rencontres et des échanges culturels, ouverte aux artistes amateurs de Saint-Rémy et de la région chalonnaise.

Ce week-end des 21 et 22 octobre, c’est une exposition de peinture à l’huile, d’aquarelles, de pastel, d’acrylique, d’encre de chine, de crayons aquarellables que les 11 artistes Marythé Grandhaie, Mady Chenderowsky, Noëlle Laigle, Marie-Paule Cappe, Michelle Bonnot, Maryvonne Bernard, Jean-Pierre Varela, Jacqueline Bellot, Liliane Pessi, Alice Capelli et Marie-Claire Buffenoir ont proposée aux visiteurs.

Le vernissage a eu lieu samedi à 18h30 en présence de Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et de ses adjoints.

Jean-Pierre Varela et son arrosoir inachevé si l’on peut dire ! En effet, il reste encore quelques petits coups de pinceau pour finir la décoration de ce magnifique objet.

L’exposition s’est très bien passée avec beaucoup de visiteurs, plus d’une centaine, qui ont bien apprécié les œuvres et le travail des exposants. Un juste retour des choses pour ces amateurs passionnés et qui sont donc plus motivés que jamais pour créer de nouvelles choses afin de préparer la prochaine exposition.

C.Cléaux