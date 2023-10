Musée de Préhistoire à Solutré - Le long voyage de Tarando, un nouveau conte préhistorique pour les plus jeunes !

Un nouvel ouvrage a pris place dans les rayons du musée de Préhistoire de Solutré. Fruit d’un travail de recherches mené par l’équipe du Grand Site de Solutré et l’illustratrice Élodie Balandras, ce conte aborde la période de la Préhistoire en plongeant les plus jeunes dans le rude quotidien de leurs ancêtres et des rencontres entre clans, là où les différences des hommes pouvaient donner lieu à des moments de partage magique et festif. « Le long voyage de Tarando », une aventure palpitante, chaleureuse, documentée, inspirée des collections du site de Solutré, à découvrir dès à présent !

L’histoire de Tarandro est née en 2020. D’abord sous la forme d’un kamishibaï (petit théâtre japonais), ce récit se décline aujourd’hui en livre. L’objectif initial était d’aborder de manière ludique la Préhistoire, une période pas toujours facile d’accès pour les plus jeunes.

Rédigé par Camille D’Orazio, chargée de médiation culturelle depuis 2011 au Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, avec l’appui de l’équipe du Grand Site afin d’assurer l’exactitude des écrits et de mettre en avant les découvertes du site archéologique de Solutré tout au long de l’histoire, ce conte a été illustré par Élodie Balandras, Mâconnaise de souche dorénavant installée en Haute-Savoie, qui garde un profond attachement au village de Solutré, berceau de son enfance.

Paru aux éditions Faton le 17 octobre dernier, l’ouvrage qui se décline en 40 pages dans un grand format (30 x 22 cm) est aujourd’hui vendu au Musée de préhistoire et à la Maison du Grand Site, mais aussi dans plus de 2000 librairies partout en France au prix de 13,50€.

L’histoire : Tarandro et sa famille s’apprêtent à partir pour un long voyage. Là-bas, au pied des Grandes Roches, le chaman prédit une incroyable chasse aux chevaux… Parviendront-ils à échapper au grand lion et à l’ours des cavernes ? Résisteront-ils au froid et à la tempête ?



Plus de renseignements au 03.85.35.82.81 – www.rochedesolutre.com