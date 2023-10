Vampires et sorcières devant le mur d’escalade pour la "Nuit de la grimpe" placée sous le signe d’Halloween.

Ils étaient nombreux ce vendredi soir à être venus tester leurs aptitudes à l’escalade. En effet "Les Lézards au Soleil" avait organisé pour la 2ème année la nuit de la grimpe sous le signe d’Halloween.

Aguerris ou amateurs, déguisés ou non, en famille ou seul, chacun pouvait s’exercer à l’escalade sous la surveillance et les conseils des membres du club, ce qui est sûr, c’est que le record de fréquentation de l’an dernier a été battu, preuve de l’intérêt porté pour cette soirée de détente et de convivialité.

Convivialité et plaisir étaient les maîtres mots de cette soirée d’escalade qui s’est prolongée jusqu’à une heure avancée. Madame le maire Annie Sassignol et quelques élus sont venus soutenir Bénédicte présidente de l’association, les membres du club et l’ensemble des participants.

Les grimpeurs équipés d’un bracelet fluorescent étaient facilement repérable dans la salle de sport Steeve et Christophe Guenot transformée en maison hantée par les vampires et les monstres de la nuit.

Trois copines Maïssa, Naïla et Léane des "Rock Cheerleaders" de Chalon sur Saône ont grimpé en prenant des précautions de ne pas se blesser afin de ne pas compromettre leur activité de cheerleading. Pour mémoire l’équipe U12 a gagné à l’Open de Lyon qui s’est déroulée le 20 mai 2023.

Les émotions, ça creuse et la buvette avec sa petite restauration a été très appréciée.

C.Cléaux