Dijon – Les espaces d’animation de la Foire Internationale et Gastronomique

De nouveaux espaces d’animation ont été concoctés. Parce que les enfants font aussi la Foire, l’espace « Les p’tits chefs », réservé aux moins de 12 ans proposera des jeux, des loisirs créatifs et différentes animations ou ateliers- découverte.

L’espace « Expérience Foire » permettra aux visiteurs de découvrir l’alimentation de demain avec Vitagora et Foodtech Bourgogne-Franche-Comté (du 3 au 5 novembre).

Les lauréats du Trophée Gustave seront désignés parmi les startups locales qui présenteront leurs innovations et produits insolites (du 10 au 12 novembre).

Pendant toute la durée de la Foire, l’Espace « Rétrogaming » invitera les accros, les nostalgiques et les curieux à se mesurer sur des bornes d’arcade, flippers et autres baby-foot ou à participer à un concours Pac Man (du 1er au 12 novembre).

Les espaces d’animation de la foire de Dijon

Hall 1

La scène Complètement toqués

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

C’est le lieu de tous les shows culinaires ! Concours, démonstrations de chefs, master-classes, ateliers… s’enchaîneront sur un rythme effréné tout au long de la Foire. Les visiteurs pourront découvrir, échanger avec les chefs et participants aux animations, et bien sûr déguster ! Un programme riche et varié attend chaque jour les visiteurs.

Hall 2

L’espace Les p’tits chefs

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

Les enfants aussi pourront faire la Foire sans traîner des pieds en suivant leurs parents. C’est l’une des grandes nouveautés de cette édition 2023 : un espace d’animations de plus de 50m² dédié aux jeunes de 3 à 12 ans. Au programme : des ateliers créatifs, des jeux de construction, de société, des grands jeux en bois, à faire en autonomie ou accompagné par l’artiste Chachaboudin ! L’accès est gratuit et sans inscription préalable. Attention : cet espace n’est pas une garderie. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.



Hall 2

L’espace Expérience Foire

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

Faire découvrir des talents et créer des échanges avec les visiteurs de la Foire sur des thématiques variées, telle est la vocation de ce nouvel espace, en libre accès pendant toute la durée de la Foire. Au programme : des animations enfants, une journée « Autrement délicieux ! » consacrée au handicap, des animations sur la cuisine de demain avec le pôle de compétitivité Vitagora, un voyage culinaire avec des villes jumelles de Dijon et le Trophée Gustave qui récompense des innovations Grand Public.



Accès depuis le hall 1

L’espace Chambertin

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

C’est l’espace où se déroulent « les événements dans l’événement » ! En prise directe avec la foire, mais à l’écart de son tumulte, l’espace Chambertin est le lieu idéal pour déguster et échanger en toute tranquillité avec les producteurs dans une ambiance calme et cosy. Il sera le théâtre cette année de deux évènements, l’un dédié aux bières locales, l’autre à la renaissance du vignoble métropolitain. Il accueille également le studio de la foire où sont enregistrées les émissions quotidiennes « En direct de la Foire ».



Accès depuis le hall 1

Le Hall Grands Echezeaux

19 h 30 – 23 h | les soirs de nocturnes

Grande nouveauté cette année, la foire ouvre beaucoup plus largement ses portes à la musique ! Situé à quelques pas du Hall de la gastronomie, cet espace va se transformer en scène musicale le temps des nocturnes, les 3, 4, 7, 10 et 11 novembre avec une programmation qui fera la part belle aux groupes locaux. Fans d’électro, de rock garage, de distopique-punk, ou simples curieux, vous pourrez joindre le plaisir des papilles à celui des oreilles en dégustant sur place d’excellents tapas par exemple.



Cour Grands Ducs d’Iccident

L’entrée Grands Ducs d’Occident (sous l’auvent)

Jeudi 2 novembre uniquement

Terrain de jeu par excellence des animations outdoor de la foire, à l’abri toutefois des intempéries grâce à l’auvent, cette entrée très connue des habitués de la foire sera notamment le lieu de démonstrations de clubs handisports dijonnais à l’occasion de la journée Autrement délicieux.



Hall 1

L’espace Show devant

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

Juste en face de la Scène « Complètement toqué ! », cet espace créé en 2021 a trouvé sa programmation, qui s’enrichit d’année en année. Concours, marchés gourmands, mais aussi démonstrations culinaires, danse, concerts, afterworks, se succèderont pour offrir aux visiteurs un panel encore plus large d’animations gastronomiques, et pas que !



Accès depuis le hall 1 - Vinarium

L’espace retrogaming

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

Vous êtes nostalgique des jeux d’arcade. Alors venez à la Foire ! Pour la première fois, la Foire de Dijon propose à son public un espace dédié au rétrogaming. Une dizaine de bornes classiques, des bornes de conduite et de tir et autres jeux d’arcade seront mis à disposition des visiteurs. Spécialiste de la petite boule jaune dévoreuse et poursuivie par des fantômes ? Les concours Pacman sont faits pour vous ! Venez vous mesurer aux autres joueurs les soirs de nocturne.



Cour grands ducs d’Occident

Le chapiteau extérieur : Ferme Côte-d’Or

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

Du 4 au 9 novembre, la Foire prend des allures de campagne. Le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture se retrouvent pour la 15e édition de la Ferme Côte-d’Or ! L’endroit idéal pour échanger avec les agriculteurs, fiers de transmettre aux plus jeunes l’amour de leur métier, de leur territoire et de leurs animaux. 1 400 m2 d’expositions, de démonstrations, d’animations et d’ateliers ludiques, pour mettre à l’honneur toute la diversité des filières agricoles de la Côte-d’Or. Plus de 60 animaux de 40 races différentes seront au rendez-vous : taureaux, vaches, chèvres, moutons, chevaux, lapins, poussins, cochons…De nombreux ateliers pédagogiques pour mieux comprendre la vie des abeilles, la fabrication de moutarde et de farine, le pansage, le nattage et le dressage des chevaux, et bien plus encore. Et pour les enfants, le retour de l’espace “P’tits fermiers” avec des activités spécialement pensées pour eux. Le dernier week-end, un marché Vintage et seconde main, proposé par Emmaüs, occupera l’espace pour le plus grand plaisir des adeptes de l’occasion, collectionneurs ou amateurs de bonnes affaires.



Hall 1

La Table de Lucullus

10 h – 20 h | toute la durée de la foire

Elle fait partie des incontournables de la foire ! La Table de Lucullus est la vitrine des savoir-faire locaux liés à la gastronomie et à l’excellence artisanale. Pour évoluer avec son temps et prendre en compte les impératifs éco-responsables, les expositions présentées sur la Table de Lucullus doivent respecter une règle d’or : la réduction drastique du gâchis alimentaire. Cette année, l’ensemble des tables de Lucullus auront un thème, fil conducteur de toutes les expositions : « Nature, terroir et biodiversité ».



Accès depuis le hall 1

L’amphithéâtre Romanée Conti

Jeudi 2 novembre uniquement

Ce véritable écrin sera le théâtre d’une conférence ouverte à tous sur le thème de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la journée Autrement délicieux. Sont annoncés : Joseph Schovanec, autiste, philosophe, écrivain, militant pour la dignité des personnes autistes, Jean-François Dufresne, ancien Pdg de l’entreprise Andros, créateur et président de l’association Vivre et Travailler autrement et Grégory Cuilleron, chef cuisiner, ancien candidat de Top Chef et champion du monde de l’œuf en meurette en 2021.



Hall 1

L’Espace Animation-Galerie

Jeudi 2 novembre et samedi 11 novembre uniquement

Jeudi 2 novembre, jeux de boccia et tirs d’adresse proposés par l’Amicale côte d’orienne des Handi Pétanque

Samedi 11 Novembre, présence du barbier Cinq Huitième dans le cadre de l’opération caritative movember.

L’intégralité du programme à retrouver ici.

Au parc des expositions et des congrès du 1er au 12 novembre.