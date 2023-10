Les adhérents de l’ASCR de Châtenoy le Royal s’étaient déplacés en nombre à l’assemblée générale du club samedi 28 octobre.

L’assemblée générale riche de la présence de nombreux joueurs et joueuses est une preuve supplémentaire de la bonne ambiance et de l’intérêt porté par l’ensemble des adhérents à leur club, de quoi satisfaire les dirigeants de l’ASCR.

L’AG s’est tenue ce samedi matin à la salle Albert Cottet, au complexe sportif du Treffort, en présence de Vincent Bergeret, maire de la ville et conseiller départemental, d’Henri Lombard, adjoint aux sports, de Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon chargée du sport, de Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy-le-Royal, et de Haïthem Zaied, président du district 71.

Rapport moral du président Jean-Christophe Frédéric

Le président du club a commencé son discours, avant de rentrer dans son rapport moral, par un rappel des faits dramatiques, des conflits, du climat qui rendent difficile cette période au niveau national et international.

Il a ensuite remercié la municipalité et les services techniques pour l’investissement important dans le remplacement du terrain synthétique. Il s’est adressé aux élus présents : « Je remercie bien sûr la municipalité et le Grand Chalon pour les subventions accordées, même avec une baisse pour cette dernière difficilement compréhensible. »

Dominique Melin représentant le Grand Chalon a répondu qu’elle s’en expliquerait.

Pour poursuivre, Jean-Christophe Frédéric rappelle : « Comme cela est présenté à toutes les assemblées générales, nous sommes trop peu nombreux à assurer toutes les tâches de gestion de notre association. Beaucoup de projets sont laissés de côté par manque de temps…Beaucoup trop de parents/joueurs/joueuses ne connaissent pas la vie du club et ne semblent pas penser que la plupart de ses dirigeants sont des bénévoles au club mais salariés dans la vie de tous les jours… ». Le président a remercié les bénévoles qui aident le club lors des manifestations et rappelé la labellisation du club chez les garçons « niveau excellence » et chez les filles « niveau or ».

Il a terminé son rapport moral par ces mots qu’il a adressé aux parents : « Je termine pour dire à tous les parents que ce club fonctionne bien avec de vraies valeurs… »

Rapport d’activité

Un bilan de licenciés très positif avec 40 licenciés de plus que la saison 2021/2022, soit un total de 389 licenciés :

Pour les garçons 217 joueurs répartis comme suit : 74 pour les catégories U7 à U11, 34 pour les U12/U13, 24 pour les U14/U15, 48 pour les U16 à U19 et 37 séniors.

Pour les féminines le club dépasse la barre des 100 avec 109 joueuses : 20 en foot animation U7 à U11, 15 pour les U12 à U15, 18 en U16 à U18 et 36 séniors.

Le club c’est aussi 26 dirigeants et 8 dirigeantes, 3 arbitres, 5 licences techniques régionales, 6 éducateurs fédéraux, 10 foot loisirs et volontaires.

2 équipes séniors garçons sont descendus d’un niveau, les moins de 18 ans ont fait une remarquable saison, les moins de 13 ans sont champions de Saône et Loire D1.

Pour les féminines, les 2 équipes séniors restent en R1 et R2 régionales, une belle performance.

La section sportive Emiland Gauthey filles pour sa 2ème saison d’existence a pu se qualifier et participer aux championnats de France des sections sportives à Pau.

Il ne faut pas oublier les diverses manifestations organisées par le club comme les vide-greniers, le WE play-mobil ou la fête du foot…

Dominique Melin devant partir, le président lui a cédé la parole. La vice-présidente du Grand Chalon s’est expliquée sur la diminution de 3000€ du montant de la subvention attribuée au club châtenoyen. Ce sont des réajustements suivant de nouveaux critères mis en place par le Grand Chalon et elle a précisé que les associations se devaient de trouver des financements (sponsors, manifestations…)…Elle a malgré tout félicité le club pour sa saison, ses effectifs et la promotion que le club fait pour les féminines.

Pascal Legoux,trésorier du club, lui a répondu que les subventions municipales et Grand Chalon représentaient seulement 12% des recettes de l’ASCR.

Rapport financier présenté par le trésorier Pascal Legoux

Un rapport très détaillé sur les comptes de l’association, comptes qui laissent apparaitre une trésorerie saine du club.

Renouvellement de 3 membres sortants

Sandrine Goux, Philippe Lamalle et Pascal Legoux étaient les trois membres sortants, ils se sont représentés et à défaut d’autres candidats, ils ont été réélus par l’assemblée des membres du club.

Le président a ensuite passé la parole aux élus de la ville Vincent Bergeret et Henri Lombard, au président de l’OMS Daniel Rebillard et au président du district Haïthem Zaied, avant de clore la séance et inviter les participants à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux