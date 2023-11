A l’approche des fêtes de fin d’année, Amazon annonce le lancement d’une campagne de recrutement en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, plus 350 postes sont à pourvoir dans un centre de distribution (Sevrey) et 2 agences de livraison (Fontaine, Longvic), afin d’aider les équipes en place à traiter les commandes des clients.

Depuis 2010, Amazon a investi plus de 800 millions d'euros en Bourgogne-Franche-Comté, générant la création de plus de 800 emplois en CDI et plus de 1 500 emplois indirects.



« Dans nos sites logistiques, où nous recrutons davantage en fonction du potentiel futur que de l’expérience passée, la période des fêtes de fin d’année est un moment idéal pour nous rejoindre et envisager de poursuivre par la suite une carrière chez Amazon. De nombreux saisonniers reviennent d’une année à l’autre pour nous aider à traiter le pic de commandes pour nos clients. Certains prolongent l’aventure en CDI et bénéficient de formations innovantes leur permettant de développer leurs compétences et de faire progresser leur carrière sur le long terme chez Amazon »souligne David Lewkowitz, Président d’Amazon France Logistique.

Les plus de 350 postes saisonniers à pourvoir en Bourgogne-Franche-Comté sont dans la mise en stock des articles, le prélèvement, l’emballage, l'expédition et la livraison des commandes des clients. Dans toutes les régions où Amazon est implanté, 6 500 emplois saisonniers sont à pourvoir.

Amazon propose des salaires compétitifs et avantages sociaux attractifs. Après 24 mois en CDI, nos agents logistiques gagnent plus de 2 100€ bruts par mois soit 22% au-dessus du SMIC, comprenant un 13ème mois, auxquels viennent s’ajouter de nombreux avantages dont : un dispositif de participation, divers mécanismes de primes (anniversaires pour valoriser des paliers d’ancienneté, prime de partage de la valeur de 1 000€ en 2023, renouvelée en 2024), un mois de congé paternité/maternité supplémentaire offert, des programmes de formations diplômantes accélérés et gratuits, et de nombreux autres avantages.

Pour de nombreux salariés chez Amazon, la découverte de nos métiers à travers un emploi saisonnier a été un tremplin pour poursuivre l’aventure au sein de l’entreprise.

Un sondage indépendant réalisé par l’Ifop révèle également que plus de 8 salariés d’Amazon sur 10 travaillant dans ses sites logistiques recommanderaient à leurs proches de venir y travailler et projettent de rester dans l’entreprise au cours des prochaines années.

Pour en savoir plus et postuler aux offres d’emplois disponibles dans leur région, les candidats intéressés peuvent se rendre sur www.travailleravecamazon.fr .

Amazon dans la région Bourgogne-Franche-Comté : un soutien continu et durable à l’économie et à l’emploi

Entre 2010 et 2022, Amazon a investi plus de 800 millions d'euros en Bourgogne-Franche-Comté. Grâce à ces investissements, Amazon est désormais profondément ancré dans le paysage économique de la région où elle compte 3 sites logistiques qui emploient plus de 800 salariés en CDI.

Aux emplois directs s’ajoutent des milliers d'emplois indirects créés en Bourgogne-Franche-Comté grâce à l'activité d'Amazon. Selon Keystone, les entreprises qui font partie de la chaîne d'approvisionnement - notamment dans les secteurs de la construction et des services aux entreprises - ont créé plus de 1 500 emplois supplémentaires dans la région. Enfin, les investissements réalisés par Amazon en Bourgogne-Franche-Comté ont conduit à la production de biens et de services qui ont contribué au PIB de la région pour un montant estimé à 850 millions d'euros entre 2010 et 2022.

« Nous sommes fiers de notre contribution au coeur des territoires, et en Bourgogne-Franche-Comté, où notre ambition est simple : investir, créer des emplois et développer des talents, » précise David Lewkowitz.

Soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

Depuis 2003 et l'ouverture d'Amazon aux vendeurs partenaires, une relation de confiance s'est développée entre Amazon et des milliers de petites et moyennes entreprises françaises. Elles continuent de représenter plus de la moitié des ventes au sein de nos boutiques en ligne, et nous innovons chaque jour pour les aider à développer leur activité. Ces entreprises nous aident à offrir une excellente expérience d'achat aux clients grâce à une vaste sélection de produits à des prix bas, et nous les aidons en leur donnant accès à des centaines de millions de clients dans le monde.

L’édition 2023 du rapport PME met en lumière le succès des milliers de petites et moyennes entreprises françaises qui font le choix de vendre dans nos boutiques en ligne. En 2022, ce sont plus de 400 TPE et PME en Bourgogne-Franche-Comté qui se sont appuyées sur Amazon pour développer leur activité. Elles ont réalisé plus de 10 millions d’euros de ventes à l’export.