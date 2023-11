La ville de Saint-Marcel décroche le titre de ville la plus sportive de Saône et Loire

Un joli moment que de voir le travail de toute une commune et de ses associations sportives ainsi salué par le Comité départemental Olympique et Sportif. Et Saint-Marcel n'a pas boudé son plaisir.

Toute l'équipe était conviée autour de Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel, afin de fêter comme il se doit cette distinction du Comité Départemental Olympique et Sportif, présidé par Bernard Ponceblanc, venu en personne remettre le prix honorant la ville la plus sportive de Saône et Loire dans la catégorie des moins de 9000 habitants. Accompagné des vices-présidents du CDOS André Coupat et Didier Garandeau notamment, Dominique Melin, Olivier Grosjean et de nombreux Présidents d'associations sportives, Bernard Ponceblanc a salué toute l'énergie municipale au profit du sport pour tous.

Il faut dire que Saint-Marcel fait figure d'une réelle exception en terme de densité de bâtiments sportifs. En concurrence avec les communes de Saint-Vallier, Givry, Sanvignes et Louhans, Saint-Marcel a su tirer son épingle du jeu, avec l'obtention du label qui tombe à point nommé, alors que les JO de Paris 2024 pointent. Pendant deux ans, la commune de Saint-Marcel pourra se prévaloir du label attribué par le CDOS. Bernard Ponceblanc a tenu à préciser "que ça n'a pas été facile au regard des dossiers déposés, ça c'est joué à deux ou trois points près".

Le travail de Nathalie Couturier, adjointe au maire en charge des sports, a été particulièrement salué par l'ensemble des acteurs, dans sa capacité à fédérer. "C'est une manière aussi de valoriser le travail des agents communaux et des associations. C'est important que tout le monde fasse sa part dans une telle aventure. Le sport est un ingrédient essentiel pour notre bien-être au quotidien. Soyez inventifs et animateurs" a lancé l'élue. "Une récompense amplement méritée" a rappelé Dominique Melin tout en souhaitant "une excellente année sportive" avant que tout le monde soit convié au verre de l'amitié.

Laurent Guillaumé