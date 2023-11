Projection d'un film documentaire à la Bibliothèque : L’argent ne fait pas le bonheur

Ce film évoque la vie à Bessèges, dans le département du Gard. Bessèges, c’est triste. C’est sûr, ça ne fait pas rêver, la rue principale alterne portes closes et boutiques vides. Bessèges a perdu ses mines et ses usines. Les commerces ont baissé le rideau. Vivre là, c’est vivre du RSA. Mais le RSA, ce n’est pas la vie. C’est un maigre revenu. Seuls quelques marginaux résistent encore à la morosité. Leur débrouillardise et leur sens du partage font la différence.

À l'issue de la projection, le public pourra échanger avec la réalisatrice Manuela Frésil qui répondra à vos questions.

Entrée gratuite.

Réservations au 03.85.42.70.70