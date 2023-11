Fédérale 2 RTC 25 - Saint Claude 24 : Les chalonnais remportent une victoire en se faisant peur

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 6ème journée de fédérale 2, l’équipe jurassienne de Saint Claude. Une équipe qui occupe la dernière place du championnat et qui reste sur 4 défaites de suite et notamment sur une fessée reçue à domicile lors de la 5ème journée contre Nantua.

Le RTC, lui, fort de sa victoire, lors de la 4ème journée, arrachée aux forceps contre Meyzieu 27 à 26 a bonifié son résultat en allant s’imposer à Grand Dole 28 à 30. Ce sont donc des chalonnais qui ont le vent en poupe et qui sont en pleine confiance, occupant la 4ème place avec 15 points, qui accueillaient la lanterne rouge avec 6 points, l’occasion pour eux de poursuivre leur ascension au classement général.

Néanmoins, pour ce match piège contre les jurassiens, il fallait rester très attentionnés, ne pas être indisciplinés pour donner confiance aux visiteurs. C’était donc un nouveau challenge qui attendait les deux entraîneurs chalonnais Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud qui devaient composer une équipe compétitive afin de montrer une belle résistance dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) pour envisager remporter cette rencontre et laisser les terres chalonnaises inviolées.

Le résumé de la rencontre info-chalon et la fiche thechnique de la rencontre

Terrain : En bon état

Condition atmosphérique : Frais et ensoleillé

Vent : Nord Ouest avec rafale de 75 Km/H en début de partie

Affluence : 250 spectateurs

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud

Assistant : Mathieu Verdreau

Pour Saint Claude : Bussot assisté de Flavien Jourdan

Très bon arbitrage de Marie Baudrillard (LIGUE IDF)

Délégué du match : Jean Louis Gras (LIGUE BGFC)

Carton jaune pour Chalon : Renzullo (22’)

Cartons jaunes pour Saint Claude : Magnenat (12’), Neiceru.S (40’), Perrot (71’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Lemercier (41’), Greneron.G (51’), Guy et Merigond (56’), Bergeret (57’), Takouachet (59’), Bourgeon (60’.

Rentrées à Saint Claude: Plasse (41’), Rivière (47’), Neiceiru I (56’), Ribeaud (62’) V Naioko et Perrot (64’)

Si les chalonnais ont réussi leur première mi-temps, on peut dire aussi qu’ils sont passés totalement à côté de la deuxième. Suite à de nombreuses fautes des ‘tango’ et un non match en seconde période, ils se retrouvaient d’ailleurs menés 24 à 22 à la 63’ par des visiteurs reboostés et qui pensaient bien gagner à l’extérieur. Mais un coup de botte de Girard permettra aux chalonnais de repasser devant jusqu’à la fin de la rencontre (25 à 24).

Résumé (début du match 15 H 15)

D’entrée de jeu, les chalonnais imposent un pressing dans le camp visiteur et obtiennent logiquement une pénalité sur un regroupement en mêlée sur une faute jurassienne. Pénalité transformée à 40 mètres des poteaux, côté droit, par Girard (Chalon 3 Saint Claude 0, 3’). Sur le renvoi, les chalonnais se mettent aussi à la faute suite à un hors-jeu de position et une pénalité est accordée aux visiteurs à 40 mètres face aux poteaux, pénalité ratée par le N°9 Tuidiani (6’). Les San-Claudiens repartent à l’assaut de l’embut chalonnais et sur une belle action collective, ils se voient récompensés par un essai en coin de Arbey, essai transformé par Tuidiani (Chalon 3 Saint Claude 7, 10’). Chalon se retrousse les manches et suite à un plaquage haut des visiteurs obtient une pénalité face aux poteaux transformée par Girard, (Chalon 6 Saint Claude 7, 12’). Chalon domine maintenant et sur une touche dans les 22 mètres visiteurs, Spinel récupère le ballon et l’action est conclue en coin par M.Greneron. Essai qui sera transformé par Girard (Chalon 13 Saint Claude 7, 15’). Saint Claude qui se met à la faute avec un ballon maintenu au sol et une nouvelle pénalité sifflée à 47 mètres, côté droit, des poteaux visiteurs, pénalité transformée par Girard (Chalon 16 Saint Claude 7, 20’). Chalon qui écope d’une pénalité à 22 mètres de ses poteaux, pénalité qui sera transformée par Tuidiani (Chalon 16 Saint Claude 10, 22’). Une nouvelle fois les visiteurs qui sont indisciplinés sont sanctionnés d’une nouvelle pénalité à 22 mètres de leurs poteaux et qui sera transformée par Girard (Chalon 19 Saint Claude 10, 25’). Le jeu s’équilibre et il faudra attendre la 40’ minutes pour voir les visiteurs être sanctionnés d’une nouvelle pénalité à 35 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 22 Saint Claude 10, 40’). Score qui sera sifflé en fin de 1ère mi-temps !

Début de seconde mi-temps :

Les joueurs Chalonnais n’y sont plus du tout en deuxième mi-temps, ils sont dominés dans les duels et les rushs adverses et c’est fort logiquement qu’ils vont se faire sanctionner par les visiteurs par un essai en force de Vivant. Essai transformé par Tuidiani (Chalon 22 Saint Claude 17, 53’). Les visiteurs qui sentent les chalonnais à leur portée de main continuent d’exercer un pressing et sur un mêlée avec introduction chalonnaise, Takouachet introduit en mêlée mais le ballon n’est pas talonné et traverse toute la mêlée avant d’être récupéré par Neiceru.S qui ne se fait pas prier pour aplatir le cuir dans le camp chalonnais. Essai qui sera transformé par Tuidiani (Chalon 22 Saint Claude 24, 63’). Les chalonnais ont une réaction d’orgueil car ils ne veulent pas perdre chez eux et se ruent à l’attaque du camp visiteur pour obtenir une pénalité suite à un hors-jeu, qui sera transformée par Girard (Chalon 25 Saint Claude 24, 68’). Mais Chalon retombe dans ses travers et se voit une nouvelle fois sanctionné par l’arbitre pour une nouvelle faute à 45 mètres, côté gauche des poteaux mais heureusement Tuidiani rate son coup de pied (73'). Chalon qui obtiendra deux pénalités en fin de match qui seront ratées par Girard (71’ et 74’). Dans une fin de match hachée, Chalon s’impose dans la douleur (Chalon 25 Saint Claude 24, 80’).

Analyse journalistique : Comme dira l’un des entraineurs chalonnais, ‘Chalon à l’art de se faire peur à domicile mais se devait toute de même de remporter cette rencontre’. En se laissant endormir par les visiteurs en seconde mi-temps, Chalon a frisé la correctionnel et devra se remobiliser à domicile pour présenter une copie plus parfaite à ses supporters. Quant à cette équipe de Saint Claude, elle mérite le respect pour ne jamais avoir baissé les bras et il ne s’en est pas fallu de pas grand-chose pour qu’elle cause la surprise à Chalon !

Côté chalonnais : On a aimé les prestations de Boilereaux, pilier de qualité, les percussions de Renzullo, l’in-arrêtable Picamelot, Greneron.M, un demi de mêlée efficace et vivace, Spinel un joueur constant, sûr et efficace et la sureté des coups de pied de Girard.

Côté Saint Claude : On a aimé les prestations de Verguet (N°4), Guerrin (N°5), Neiceru.S (N°8), Paea (N°12) et les bonnes rentrées de Naioko et Neiceru I (N18 et N° 20)

Félicitations à l’équipe réserve du RCT qui s’impose 74 à 0 contre la réserve de Saint Claude.

Sincères félicitations au club ‘Tango’, Comité Directeur, dirigeants, bénévoles, aux joueurs, entraineurs, éducateurs pour tous ces résultats positifs !

Clin d’œil à Michelle fidèle dirigeante du RTC et la petite Léa de l’école de rugby !

Le photoreportage info-chalon.com

