Nouvelle nomination pour le Saône-et-Loirien Anthony de Magalhães

Fondateur de l'association Tous ensemble en bleu 71, , Anthony de Magalhães vient d'être nommé représentant au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Plus de détails avec Info Chalon.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) est une instance consultative qui implique et organise la participation des personnes handicapées ou de leurs représentants à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du handicap.

Aujourd'hui composé de 160 membres et présidé par Jérémie Boroy, le CNCPH veille à une meilleure représentation des personnes handicapées et renforce leur participation à la co-construction des politiques publiques. Cette instance consultative dépend de Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées auprès de la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé.

«C'est un peu une surprise pour moi surtout que je ne me suis pas présenté à la base», souligne Anthony.

Ancien président de l'association Le Monde Bleu 71, dissoute en 2021, et fondateur du regroupement médical Tous ensemble en bleu 71, Anthony de Magalhães est également représentant des familles de personnes atteintes du spectre autistique auprès l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté et au Centre Ressources Autismes (CRA) de Bourgogne.

Il sera avec en binôme Thomas Poncelet, le porte-parole d'Asperger Amitié et contributeur au projet ARIA (sensibilisation et insertion des personnes TSA au sein des Missions Locales).

La réunion de mise en place aura lieu à Paris, le vendredi 10 novembre, de 14 heures à 16 heures 30, par visioconférence en qui le concerne.

«Pour moi, c'est un grand honneur et une formidable reconnaissance de l'Etat pour le travail accompli dans le département», précise ce dernier.

Anthony de Magalhães sera le 12 novembre à Saint-Léger-sur-Dheune pour une sensibilisation à l'autisme auprès des sapeur-pompiers de la caserne et le 20 décembre à Montchanin. Il sera également le 23 novembre pour un duo day à Chalon-sur-Saône, chez l'agence Carglass de l'Avenue de Paris, avec une personne atteinte de handicap.

(Ici en photo avec Daoud Tatou, président de l'association Tes Vacances et inspirateur du film «Hors Normes», disponible sur la plateforme Netflix)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati