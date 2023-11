Aquarium Passion Service, la solution idéale pour le bien être et l’apaisement de vos patients

Accéder à l'univers de l'aquariophilie sans rien avoir à faire à part en profiter... c'est la solution proposée par Thomas Nidiau d'Aquarium Passion Service. Cette offre clé en main rencontre un succès croissant auprès de nombreuses salles d'attente médicales, médecins et Ehpad de la région chalonnaise, où les aquariums ont su conquérir un public qui en apprécie particulièrement les bienfaits, entre apaisement et bien-être.

Installé à Saint Léger sur Dheune, Thomas Nidiau étend son rayon d'action à travers la Saône et Loire, répondant aux besoins de professionnels tout en garantissant une réactivité exemplaire. Aquarium Passion Services, qu'il dirige, propose un éventail de services, de l'installation à l'entretien, couvrant aussi bien les aquariums d'eau douce que d'eau de mer.

À partir d'une trentaine d'euros par mois, il vous est possible d'accéder à un aquarium clé en main. Ce concept, semblable à la location longue durée pour les véhicules, a été étendu aux aquariums par Thomas Nidiau, suscitant un enthousiasme grandissant.

Une caractéristique notable de cette offre est que vous n'avez rien à faire, si ce n'est d'apprécier la beauté des poissons qui évoluent dans leur écosystème. Même l'alimentation des poissons peut être automatisée, soulignant ainsi l'étendue des prestations offertes par ce jeune entrepreneur local.

Les bienfaits des aquariums dans les structures médicales et les établissements d'accueil pour personnes âgées ne sont plus à démontrer. En effet, “la science l'a confirmé : les aquariums ont un effet apaisant sur notre esprit. L'observation des poissons nageant dans l'eau peut réduire le stress et l'anxiété, contribuant ainsi à améliorer notre humeur et notre bien-être général. De plus, les aquariums peuvent favoriser la concentration et la productivité grâce aux couleurs vives et aux mouvements des poissons, qui stimulent notre cerveau et nous aident à rester concentrés sur nos tâches. Les aquariums ont également un impact positif sur la santé, en aidant à réduire la pression artérielle et en améliorant la santé cardiovasculaire. Des études ont montré que le simple fait d'observer des poissons peut contribuer à abaisser la tension artérielle. En outre, les aquariums contribuent à améliorer la qualité de l'air en éliminant les toxines et en ajoutant de l'oxygène dans l'air, ce qui peut réduire les allergies et les problèmes respiratoires. Enfin, les aquariums peuvent développer l'empathie envers les animaux, en nous permettant d'observer les poissons interagir les uns avec les autres. Cela nous aide à mieux comprendre les comportements des animaux et à développer une plus grande appréciation pour eux," insiste Thomas Nidiau, qui vous encourage à le contacter pour obtenir un devis complet, incluant l'ensemble des services de l'installation jusqu’à l'entretien.

Opter pour les services d'Aquarium Passion Service vous assure un aquarium toujours propre à moindre coût. De plus, les frais liés à nos services peuvent être intégrés dans vos charges de fonctionnement, réduisant ainsi le montant de votre imposition.

Notre prestation complète comprend :

● La fourniture d'un aquarium neuf et de son meuble.

● L'équipement de filtration, chauffage, oxygénation et éclairage.

● La mise en place du sable et de l'enrochement.

● La fourniture des plantes et des poissons.

● La livraison, l'installation et la mise en eau de l'aquarium.

● Le contrat de location a une durée de 24 mois, renouvelable pour votre plus grand plaisir.

Lier la beauté d’un aquarium aux nombreux bienfaits pour ses passions... c’est tout ce que promet Aquarium Passion Services.

Convaincus ? Pour plus d'informations, visitez notre site web à l'adresse http://aquariumpassionservice.com/ ou contactez-nous par téléphone au 06 46 70 15 47 ou par e-mail à l'adresse aquariumpassionservice@gmail.com .