Phases qualificatives du concours de pétanque international du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux en Suisse : Les grosses écuries répondent présentes, les outsiders aussi !

La 32e édition du concours de pétanque international du Bouchon d’Or a été lancée officiellement par son organisateur Livio Grando assisté de Francis Gerber devant de nombreuses équipes suisses, françaises et un public venu nombreux.

Extrait du discours de Livio Grando : « Permettez-moi, au nom du boulodrome de Montreux, de vous souhaiter à toutes et à tous, spectatrices et spectateurs mais aussi à vous les participants, la bienvenue. Nous sommes contents que vous ayez tous accepté notre invitation qui vous avait été adressée. Je salue la présence parmi nous de nos autorités fédérales autour de la pétanque internationale avec la présence de Claude Azéma. J’aimerais vous faire constater parmi nous la présence de personnes venues de l’étranger, notamment nos amis français, saluer le retour de Salins et de Thonex (Suisse), remercier le club de la Ravoire d’être présent, d’un petit jeune qui vient d’ajouter un titre de Champion d’Europe à son palmarès Philippe Suchaud, remercier également la fédération suisse pétanque qui a mis à notre disposition l’équipe nationale… vous signaler la présence de jeunes juniors suisses Champion d’Europe (Loïc et Ulyss) qui vont évoluer dans leurs clubs respectifs et qui partiront dans quelques jours représenter la Suisse aux Championnats du Monde juniors. Même si la plupart de vous connaissez le règlement, je vous rappelle que pour le concours du Bouchon d’Or, le règlement stipule 3 points pour une partie gagnée à 13 ; 2 points si elle est gagnée au temps, 1 point pour un match nul et 0 pour partie perdue... Je pense que l’on peut commencer ce 32ème Bouchon d’Or. Bon weekend à tous à Montreux, que les meilleurs gagnent et rendez-vous demain pour la remise des prix. Merci !».

Quelques équipes favorites :

Marseille, équipe Bartolli - Leca

L’équipe Suchaud,

L’équipe du Verney, équipe Logan Clere

L’équipe des présidents, équipe Claude Azema -Eric Motté

L’équipe Nationale Suisse

Les équipes outsiders :

Le Leman (vainqueur édition 2022)

Roanne,

La Chablaisienne,

Clarens,

Bulles,

Villeneuve

Classement de fin de soirée après 9 rencontres poule A et B :

Equipes qualifiés pour le concours A et B

Quelques champions à l’œuvre

Philippe Suchaud

Eric Bartolli

Kevin Bartolli,

Robert Leca

Eric Motté

Didier Senezergues

Logan Clere

Loîc Longet (junior)

Clin d’œil à la petite famille de Didier Senezergues en compagnie de son fils et sa belle fille.

A Pierre Alain Dumas et sa petite famille,

A la table de marque

A la sympathique équipe du service repas et du bar,

