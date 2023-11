Rencontre avec Bernard Werber pour une expérience de “tourisme spirituel”

Il est parmi les auteurs français les plus lus dans le monde et ne cesse de nous étonner. Jeudi 16 novembre, à Chalon, Bernard Werber proposera à son public une expérience collective singulière. Et l’après-midi, dès 14 h, il dédicacera ses ouvrages à la librairie Develay.

Depuis la trilogie des Fourmis, cet auteur prolifique – 33 livres traduits dans 35 langues, un livre par an – mène une exploration constante : le monde imaginaire, la science, la réalité et la fiction… Dans ces allers-retours, il fait méthodiquement se lézarder les frontières du réel ou ce qu’on en perçoit. Car, ne nous y trompons pas, quand ses fictions font vivre fourmis, abeilles ou rats, comme nos fabulistes, c’est toujours de l’homme qu’il parle et son esprit qu’il explore. Voyageur infatigable aux confins de l’imaginaire. Et ce voyage, il a décidé d’y emmener son public, le temps d’une soirée.

Le Voyage Intérieur Expérimental (VIE)

Un spectacle inédit, certes : « J’aime nommer cela le “tourisme spirituel”, précise Bernard Weber, comme une invitation au voyage pour ceux qui veulent tenter l’aventure. On va se promener avec son esprit dans des mondes imaginaires. »

Tranquillement assis sur votre siège, vous vous laissez guider par la voix de Bernard Werber et la harpe de Vanessa Francoeur. Pas à pas, à travers cinq méditations, le public est amené à visualiser des images de sa propre histoire pour apprendre à mieux connaître qui l’on est.

Bien sûr, il faut accepter de lâcher prise pour se laisser embarquer, ce que font 70 à 80 % des spectateurs. « L’idée est de montrer qu’avec les histoires, notre esprit peut nous emmener très loin. Expérimenter que nous sommes tous créateurs, grâce à la force de notre esprit qui ouvre des portes sur des territoires étonnants. Il faut juste essayer, juste oser. »

Finalement, l’expérience collective peut se résumer ainsi : qu’est-ce que l’inconscient ? Et la réponse arrive à travers des exercices pratiques qu’on expérimente ensemble.

Le pouvoir de l’inconscient

Pour cet auteur touche-à-tout, l’inconscient n’est pas un simple sujet d’étude. Un retour sur son enfance est éclairant cet égard. Lors d’une conférence TED, Bernard Weber raconte comment l’écriture est entrée dans sa vie. Il revient sur son enfance et son père, qui lui a transmis deux choses : les histoires – il lui en racontait beaucoup – et la maladie héréditaire nommée SPA (spondylarthrite ankylosante, une maladie chronique qui peut mener à la rigidité partielle ou totale des articulations, NDRL). « Pour lutter contre cette maladie, j’ai commencé à développer mon imaginaire, dit-il, puis à écrire des histoires. À ce moment, j’ai trouvé mon mode d’expression – sortir la pression de mon corps. J’ai ouvert des portes, j’ai ouvert mon esprit à la curiosité et j’ai trouvé les moyens de soigner mon corps. »

Cette incursion dans son histoire dit quelque chose du pouvoir de l’inconscient. S’évader grâce à la seule force de son esprit, desserrer l’étreinte du rationnel, entrer en contact avec son inconscient et s’adapter. À 62 ans, il nous confie : « J’ai tout fait pour combattre le blocage, celui de mon esprit comme de mon corps. Je fais beaucoup de sport et aujourd’hui, je n’ai jamais été aussi souple ! »

Et puis, il y a eu toutes ces rencontres qui l’ont amené à oser le Voyage Intérieur Expérimental, dont celle d’Alejandro Jodorowsky – réalisateur et maître en tarot divinatoire. « Un jour, il m’a demandé de fermer les yeux et visualiser : c’est allé très loin. J’ai écrit un livre à la suite de cette brève expérience : Le livre du voyage. Déjà à l’époque, je me suis dit : le mieux, c’est expérimenter cela en live. »

Ouvrir des portes, être dans le mouvement, l’auteur ne cesse de le faire, et jeudi soir, il vous convie au « plus beau, plus simple et plus étonnant des voyages ».

Just do it, essayez seulement !

Par Nathalie DUNAND

