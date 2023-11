SOLIDARITÉS - La Banque Alimentaire lance un appel à chacun pour donner les 24 et 25 novembre

En deux jours, la collecte nationale en faveur de la Banque Alimentaire permet de collecter l'équivalent de 18 millions de repas et de couvrir 10% des besoins annuels. C'est dire que les 24 et 25 novembre ont un retentissement indispensable à la vie de la Banque Alimentaire.

La Collecte Nationale doit être une réussite afin que le réseau des Banques Alimentaires puisse soutenir les 2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaires accompagnées à travers les 6 024 associations, CCAS et épiceries sociales partenaires.

On observe depuis 2008, une hausse croissante et régulière de la demande d’aide alimentaire. La hausse s'accélère, au seul 1er trimestre 2023, elle est de +9%. Ce pourcentage équivaut à l’augmentation totale sur l’année 2022. Entre 2020 et 2023, le nombre de personnes accueillies est en hausse de plus de 34%.

Vous trouverez sur ces deux jours de nombreux bénévoles avec leurs gilets oranges, alors n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux.