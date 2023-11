Claire Didelon, agent administratif à la mairie de Crissey et gestionnaire de l’agence postale, a reçu un prix de La Poste pour les "Lettres Service Plus".

Les agents de service public récompensés dans le cadre de « Tous partenaires» entre les maires des communes ayant une agence postale et les représentants de La Poste.

Crissey reste encore une commune avec une agence postale qui, il faut le dire, à manquer de disparaitre.

L’agence postale communale de Crissey permet aux habitants d’effectuer leurs opérations postières courantes dans un lieu pratique sans avoir à se rendre dans la ville centre.

Crissey et La Poste ont mis à l'honneur Claire Didelon qui est agent administratif à la mairie de Crissey et assure depuis un an la gestion de l'agence postale communale.

Pascal Boulling : « Le 24 octobre 2023, j’ai participé à la réunion de rencontre « Tous partenaires » entre les maires des communes ayant une agence postale communale et les représentants de La Poste de Simandre. Sur 168 agences postales communales, une quinzaine environ s’est vu remettre un prix.

Crissey a reçu le prix pour les "Lettres Service Plus" (LSP).

Tout le mérite revient à Claire et j’ai souhaité lui remettre en mains propres le panier gourmand offert par La Poste.

Cette communication permet de mettre en lumière l’agence postale communale et l’agent de la commune qui y œuvre… »

Jeudi 9 novembre, Pascal Boulling, accompagné de Nathalie Dissart, Catherine Lauriot et Danielle Begonin, lui a remis son cadeau, un panier gourmand offert par La Poste.

C.Cléaux