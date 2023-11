"Les Amis de Crissiacum" ont proposé un week-end gourmand et artisanal les 11 et 12 novembre 2023.

Le marché gourmand et artisanal de ce week-end à la salle des fêtes de Crissey s’est voulu festif comme chaque année.

Une trentaine d’exposants étaient au rendez-vous du marché artisanal et gourmand organisé par l’association "les Amis de Crissiacum". Un avant-goût de noël où il était possible de trouver de quoi acheter des cadeaux à offrir ou à s’offrir.

Pour les plus gourmands, les différents stands de confiseries offraient toute une panoplie de douceurs pour les enfants mais aussi pour les parents, grands-parents. Chocolats et nounours de Lucie toujours aussi appréciés, les corniottes et gâteaux de Patiss’Moon, les crêpes de l’association, le miel de la Danse des abeilles…

D’autres stands vous invitaient à la dégustation : vins de Bouzeron du domaine Chaussin, de Santenay du domaine Gaudray, saumon fumé de la Cuisine de Jean, bières des Brasseurs de Bourgogne… Il y avait aussi les sacs à mains, les décos, tout un choix pour tous les goûts et toutes les bourses.

Jérôme Lucotte (ADN/VR6) présentait ses réalisations de bars réalisés avec des fûts, jerricans. Les visiteurs ont pu découvrir aussi de la broderie, de la peinture, de la pyrogravure sur verre, les objets en bois découpés et bien d’autres stands.

Il ne fallait pas non plus manquer les stands placés à l’extérieur comme les saucissons de Corse, les escargots de Sermesse, le fromager, le banc de fruits et légumes…

Une belle réussite pour l’association "Les Amis de Crissiacum" pour ce salon gourmand et artisanal.

C.Cléaux