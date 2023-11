Rassemblement Départemental Jeunes de Badminton : le BCSM représenté avec 14 jeunes au rendez-vous

Côté Badminton Club de Saint-Marcel (BCSM), ce ne sont pas moins de 14 jeunes qui ont répondu à l'appel pour aller découvrir d'autres joueurs de Saône-et-Loire.

Au total, ce sont une soixantaine de jeunes sportifs du département qui avaient fait le déplacement, certains de Mâcon, de Crèches, de Couches, de Chauffailles, de Blanzy ou encore d’Epinac.

Le club crêchois a organisé plus de 360 matchs pour les jeunes, principalement des doubles avec des doublettes constituées pour la journée.

Aussi, les jeunes ont pu bénéficier, tout au long de la journée, des précieux conseils des coachs présents à cette occasion.

Partis précisément à 8h du matin avec 2 minibus (un mis à disposition par l'Orange Bleue de St-Marcel et un second en location privée), les 3 animateurs du BCSM, Stéphane, Franck et Jean-Gabriel ont accompagné les jeunes sur toute la journée pour leur plus grand plaisir.

Rentrés à 19h le soir, épuisés, tous les jeunes se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous pour la prochaine étape : le RDJ à Epinac en début d'année 2024 !

Suivez l’actualité du BCSM, juste ici.

Amandine Cerrone.