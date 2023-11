L’école maternelle à l’honneur après l’obtention du Label E3D de niveau 3

Le label E3D vise à récompenser les établissements qui s’engagent dans une démarche globale de développement durable et qui apportent des solutions concrètes pour répondre aux Objectifs de développement durable, dans le cadre des enseignements, celui des projets éducatifs, parcours et dispositifs, et dans la gestion de l’établissement (énergie, eau, déchets...).

« L’obtention de ce label c’est la concrétisation d’un travail d’équipe de longue haleine » a précisé Cecile Putino, directrice de l’école maternelle épervanaise.

Celle-ci a tenu à remercier toute son équipe, les parents d’élèves, les partenaires et les enfants bien sûr qui sont très réceptifs à la démarche engagée par l’école, depuis plusieurs années déjà.

Monsieur le Maire, Éric Michoux, a quant à lui, félicité l’ensemble des équipes éducatives pour cette distinction plus qu’honorable.

Monsieur Philippe Marlier, inspecteur d’académie de la circonscription de Chalon 2, s’est dit très fier d’être présent pour ce moment et a tenu à préciser que « la construction du citoyen de demain se fait dès le plus jeune âge ».

À noter que l’école maternelle d’Epervans est le seul établissement labellisé niveau 3 au sein de la circonscription de Chalon 2.

Cette soirée s’est ensuite poursuivie autour du verre de l’amitié, offert par la Municipalité, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Amandine Cerrone.