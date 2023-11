Avis de décès : À la mémoire de Luc Torres...

Suite au décès de Luc Torres, survenu le 19 novembre 2023, ses enfants Valère, Garance, Pierre-Alexis et Marie souhaitent lui rendre un dernier hommage :

La cérémonie aura lieu le jeudi 30 novembre à 14h30 au crématorium de Crissey.

Celles et ceux qui décident de l'accompagner dans cette dernière expérience pourront laisser des photos, des mots auprès de lui.

Luc, c'était un œil, goguenard et rieur mais aussi celui d'un photographe averti et accompli qui savait voir le remarquable derrière les choses les plus banales, la beauté dans l'ordinaire, l'incongru dans le familier.

Luc, en quelques mots, était un rayon de soleil, et pas seulement parce qu'il avait l'accent de Marseille, dont il était originaire.

Il nous manquera à tous. Il nous manque déjà...

Ayons tous, à présent, une pensée et des mots de réconforts pour sa famille, ses proches.

Ce présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.