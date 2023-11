Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023, 24e Edition du Marché de Noël de Chatenoy le Royal 

Une manifestation qui est devenue une véritable institution sur la commune de Chatenoy le Royal, voir sur le territoire du Grand Chalon, tant son rayonnement est important. Pour preuve les demandes importantes d’exposants qui ne peuvent être honorées et qui sont en liste d’attente.

Que des créateurs et des producteurs

Sans doute cela est dû à la qualité des exposants choisis et répertoriés par Françoise Reynaud qui, tout au long de l’année, repère, contacte et retient des créateurs uniques et des producteurs des terroirs environnants, mais aussi en donnant un coup de coeur à deux associations à caractère social ou à des écrivains.

Certes au cours de ces 24 années d’existence il y a des fidèles du Marché de Noël qui attendent avec impatience ce premier week-end de décembre et qui réservent (quasiment) le dimanche soir de la clôture. Il y a surtout des exposants qui ont leurs fidèles clientèles qui vient au cours de ce week-end pour faire des achats ou commander pour les fêtes de fin d’année.

Autant que faire se peut, seuls des créateurs et des producteurs sur la base d’un seul par création ou production, cela évite toute concurrence sur le Marché mais aussi interdit toutes sortes de revendeurs ou négociants.

40 exposants pour cette édition

Le public pourra déambuler dans la salle des fêtes et dans la salle annexe Rameau en parcourant les allées ou seront installés une bonne quarantaine d’exposants, avec quelques nouveautés originales cette année. Il y en a pour tous les prix et tous les gouts pourrait-on dire !

Bien sûr un Marché de Noël sans passages du Père Noël ne serait pas complet, pour cela et d’après les informations reçues par Philippe Martin, Président du Comité de Jumelage, le Père Noël devrait faire deux passages, l’un le samedi après-midi, l’autre le dimanche après-midi.

Le Tir Sportif à la buvette

Depuis deux ans le Tir Sportif de Chatenoy le Royal est associé à cette manifestation en assurant le fonctionnement de la buvette et d’une petite restauration. Un jumelage sympathique entre deux associations châtenoyennes et tout ce qu’il faut pour se réchauffer, gouter ou boire un verre entre amis et complétez par un bon moment après avoir parcouru les allées du Marché. Ce sont entre 3000 et 4000 visiteurs qui silloneront ce 24e Marché de Noël châtenoyen.

Rappelons aussi que l’entrée est gratuite !

JC Reynaud

Infos pratiques

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023

24e Marché de Noël

Salle des fêtes

Avenue Maurice Ravel

Chatenoy le Royal

Ouverture aux exposants samedi 2 décembre à 7h30 du matin

Ouverture au public :

Samedi 2 décembre de 10h à 19h

Dimanche 3 décembre de 10h à 18h