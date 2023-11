Quand le Salon Grégoire s’invite à Chalon

Le Salon Grégoire, Givry, délocalise ses équipes les 9, 10 et 11 janvier à midi au Toqué Bar Art, 30 Quai Sainte-Marie, pour concocter ses succulents petits plats à Chalon-sur-Saône.

Grégoire Egels et Cathy Cardoso ont imaginé ce beau projet, baptisé ‘Entre nous’ pour faire découvrir leur univers à leur clientèle respective et démontrer que le partenariat entre professionnels de la restauration est tout à fait possible !

Vous pouvez réserver dès maintenant au tél. 09 81 97 53 95