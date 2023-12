L'École Media Art Fructidor voit son offre d'enseignement supérieur disparaître

À Chalon-sur-Saône, c'est un coup de massue pour les 53 étudiants et les professeurs de l'École Media Art Fructidor du Grand Chalon : son cycle supérieur pourrait disparaître dès la rentrée prochaine. Une centaine d'entre eux et anonymes ont manifesté jeudi matin devant le siège de Communauté d'Agglomération du Grand Chalon contre le retrait de l'accréditation à délivrer des diplômes nationaux d'art (DNA). Plus de détails avec Info Chalon.

Le couperet est tombé : Le Ministère de la Culture et celui de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, suite à un avis «réservé» du Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle (HCEAC), qui a mission de garantir à 100% des jeunes l'accès à une éducation artistique et culturelle de qualité, préconisent le retrait de l'accréditation à délivrer des diplômes nationaux d'art (DNA) de l'École Média Art (EMA) Fructidor du Grand Chalon.

Une des possibles raisons invoquées : son statut juridique particulier.

En effet, l'EMA Fructidor est une des rares, parmi les 33 écoles territoriales, à ne pas avoir le statut d'établissement public de coopération culturelle (EPCC) mais celui de régie autonome personnalisée (RAP).

C'est suite à un article paru le 24 novembre sur Info Chalon que bon nombre d'étudiants et professeurs ont appris la nouvelle.

