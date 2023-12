Un joli coup de pouce à Chalon Foot Fauteuil

L'Académie du Foot s'est vu remettre ce dimanche, un chèque de 2000 euros pour sa section Chalon Foot Fauteuil par Chalon Échange et Partage (CEP), une association solidaire créée par des chefs d'entreprise du Bassin Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 26 novembre 2023 à 11 heures 30, pour la deuxième année consécutive, Chalon Échange et Partage (CEP) a remis un chèque de 2000 euros à Chalon Foot Fauteuil, la section handicap de l'Académie du Foot, afin que ses membres puissent poursuivre leur passion en achetant des fauteuils adaptés à leurs licenciés, au Gymnase Jean Macé.

CEP est une association créée par des chefs d'entreprise du Bassin Chalonnais passionnés par leurs métiers, l'entreprenariat et qui ont à cœur d'accompagner la passion du sport sous sa forme la plus méritante en venant financièrement en aide à d'autres associations.

C'est Aurélie Déchaux, la présidente de l'association, qui a remis ce chèque au nom des membres de CEP, à Bertrand Destouches, le vice-président de l'Académie du Foot.

À ce jour, les licenciés possèdent 4 véritables fauteuils de compétition. et on leur souhaite de beaux matchs et de beaux moments d’échange et de partage sur le terrain.

«On leur souhaite de beaux matchs et de beaux moments d’échange et de partage sur le terrain et merci pour cette jolie matinée passionnée et pour l'accueil», réagit la présidente de CEP.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati