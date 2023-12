Atelier Bijou Créatif : boutique incontournable des pierres précieuses

Des artisanes bijoutières-joaillières

Artisan d'Art, nous concevons des bijoux uniques en Or ou Argent, avec ou sans pierres naturelles ; telles que les alliances, médailles de baptême, chevalières homme et bien d’autres bijoux à votre image. De fabrication artisanale française, nos collections sont axées sur l'histoire, la région (Emaux Bressans) et les tendances du moment. Venez découvrir un large choix de bijoux uniques à tout budget. Profitez-en pour offrir ces trésors précieux et originaux.

Situé en zone piétonne de Chalon sur Saône

Bague or jaune 18 carats (750/000) Opale et Collier Opale fermoir or jaune 18 carats (750/000)

Alliance or jaune 18 carats (750/000) diamant GHSI extra blanc et Alliance or jaune 18 carats (750/000) brossé

Grand choix d'alliances en Argent 925/000

Bague or jaune 18 carats (750/000) saphir "Collection Marie de Bourgogne"

Colliers Apatite montés avec un fermoir et motifs soit en Argent 925/000 soit en Vermeil

Pendentif Argent 925/000 pointe de flêche or jaune 18 carats (750/000) et "Collection Noble jeu de l'Arc" Chaîne Plaqué Or

Ateliers sur place : Création, transformation et réparation Enfilage. Et bien d'autres propositions de cadeaux....

ATELIER BIJOU CREATIF ARTISAN – DESIGN 32 Rue aux Fèvres 71100 CHALON SUR SAONE https://www.bijoucreatif.com/ @atelierbijoucreatif est ouvert du Mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-19h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE DÉCEMBRE : Nocturne le vendredi 8 jusqu'à 21h Dimanche 10 et lundi 11 : 15h-18h Lundi 18 et dimanche 24 : 10h-12h30 et 14h-19h

Publirédactionel