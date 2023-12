Aux P’tites Grolles : Petits et grands seront bien chaussés !

Des chaussures pour toute la famille à Chalon-sur-Saône

Situé en plein coeur du Centre-ville au 39 rue aux fèvres, face au théâtre Piccolo,

'Aux P’tites Grolles' est un lieu unique et convivial offrant un large choix de chaussures adaptées à tous les âges et à toute la famille.

Cette boutique indépendante est devenue une référence dans le coeur des chalonnais avec qui Emmanuelle et son employée Estelle ont noué des vrais liens de proximité.

Toujours à la recherche de nouvelles marques et de nouveaux modèles, Emmanuelle déniche pour vous les tendances du moment.

Découvrez également de nouvelles marques telles que : Maison Toufet (créatrice de Paris pour une fabication portugaise), Créatis (créatrice de Marseille avec une fabrication à la main en Espagne), Camper (enfants, femmes et hommes), No Name (femmes, Schmoove, Steve Madden, Aliwell, Stis… et les chaussons Shepherd (fabrication Swede), chaussons Caussün (fabrication Portugal 100% eco-responsable).

Cette sympathique commerçante vous reçoit et vous conseille toujours avec un immense plaisir, ravie de voir frères et sœurs, parents et grands-parents, se succéder d’année en année et ce depuis plus de 17 ans. 'Aux P'tites Grolles, on aime partager des conseils pour vos petons, des anecdotes, des fous rires, de bon moments tout simplement!

Bienvenue ‘Aux P’tites Grolles’, ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures. Tél 03 85 94 71 50.

Pendant les fêtes de Noël le magasin sera ouvert : Le dimanche 3 décembre et le dimanche 10 décembre de 10 heures à 13 heures, le dimanche 17 décembre de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures 30, le 24 décembre de 10 à 13 heures et de 14 à 17 heures et le dimanche 31 décembre de 10 à 13 heures et de 14 heures 30 à 16 heures 30.

