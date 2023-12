Succès du concours doublette mixte de boules lyonnaises organisé par le secteur 2, remporté par Michael Badet et Dominique Brunaud (Les Charreaux)

Ils devancent Reymann Dominique et Muriel (Salornay) 2ème et Guiber Boucif, Moriau Patrick et Dominique Duband 3ème!

Samedi 2 décembre, à partir de 13 heures 30, se déroulait au Boulodrome, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, le concours doublette mixte de boules lyonnaises organisé par le secteur 2.

Son président Pascal Prudon, assisté de Christine Chevaux (trésorière), de Virginie Prudon (secrétaire) et des membres du bureau, était plus que satisfait puisque le concours sur invitation affichait complet. Ce concours a attiré 18 équipes doublette mixte de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents du département Cluny, Le Creusot, Salornay, Pretty, Sornay, Autun, Tournus sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes locaux : Charreaux, Cheminots et Plateau-Saint-Jean.

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et les 5 premières équipes étaient récompensées.

Clin d’œil à la table de marque,

A deux creusotins (dont le fameux Ben) venus encourager leur équipe

Resultats :

1er, Michael Badet et Dominique Brunaud (Les Charreaux)

2eme: Reymann Dominique et Muriel (Salornay)

3ème : Guiber Boucif, Moriau Patrick et Dominique Duband (Cheminots)

4ème : Lepeu Gérard et Nicole charreaux (Les Charreaux)

5ème :Theiss Pierre et frederique (Autun)

