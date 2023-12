Retour sur une belle année sportive lors de l’Assemblée Générale du Vélo Club de Saint-Marcel ce vendredi 1er décembre

L’occasion pour les maraîchers de faire le point sur une année sportive bien remplie !

Entre la création de l’école de vélo « Young », l’organisation de 6 manifestations et la participation à un bon nombre de compétitions pour tous les licenciés, on peut dire que l’actualité a été riche pour le club.

Jean-Marc Gautheron, président du VCSM depuis 2002, a profité de son rapport moral pour adresser plusieurs remerciements :

*Claude Gallet, responsable cyclosportif pour son récapitulatif des palmarès des licenciés.

*Daniel Gien, responsable de l’école de vélo « Young » pour son travail titanesque auprès des jeunes de l’école, ainsi que toute son équipe de bénévoles qui encadrent les jeunes cyclistes.

*Christian Jeannin, secrétaire du club, absent pour maladie à qui il a souhaité un prompt rétablissement.

*Patrice Gallini, responsable de l’équipement des licenciés, qui encore cette année a proposé des nouveautés concernant les tenues vestimentaires et le matériel.

*Jean Paul Bert et Dominique Gandrey pour la préparation mensuelle des entraînements des mercredis et samedis.

*Gilles Desage, nouveau cuisinier du club, qui a participé à l’ensemble des manifestations du club cette saison.

*L’ensemble des licenciés du club, très investis dans les manifestations et très assidus aux entraînements hebdomadaires.

*Les épouses qui tiennent la buvette lors des évènements organisés par le VCSM.

*La municipalité de Saint-Marcel, le Grand Chalon et le Conseil Départemental pour leurs aides logistiques et financières.

*Leurs nombreux sponsors*, sans qui rien ne serait possible.

Claude Gallet a ensuite pris la parole pour énoncer le palmarès de tous les coureurs et a mis à l’honneur trois licenciés pour cette saison 2022-2023 : Michel Rousseau, Fred Méthy et Jean Michaudet, à qui le club a offert un petit cadeau.

Daniel Gien, quant à lui, a fait un premier bilan pour l’école de Vélo « Young », très positif.

Il a tenu à remercier les enfants pour leur excellent travail et leur implication et leur a donné rendez-vous courant février pour la reprise des entraînements.

Puis, Jean-Michel Desmard, maire d’Ouroux sur Saône, Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel et son adjointe en charge des sports, Nathalie Couturier, ont tous trois salué le VCSM pour cette admirable saison.

Cette soirée s’est poursuivie dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour du verre de l’amitié.



Amandine Cerrone.

*Liste des sponsors : Nicolas BAILLY, Garage AUTO FIRT des Chavannes et DGM Pièces, CYCLOPASSION à Givry, CREDIT MUTUEL, NETTO, GROSNE CONSTRUCTION, Taxi du Chateau , l'Etape Gourmande et les sponsors de Claude pour les prix des commerçants de Saint Marcel et Chatenoy en Bresse.